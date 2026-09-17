Javier Milei vuelve a Bahía Blanca por inversiones y acto de LLA con Karina y Santilli

Mientras el peronismo prepara su sábado entre Avellaneda y CABA, el presidente de la Nación, Javier Milei, volverá el viernes a Bahía Blanca con un anuncio de inversiones en el marco del RIGI y un encuentro con la militancia de La Libertad Avanza.

Lo acompañarán a la provincia de Buenos Aires la secretaria general de la Presidencia y "El Jefe" del partido violeta, Karina Milei; también el jefe de Gabinete Diego Santilli, cuyas aspiraciones bonaerenses 2027 comienzan a dar las primeras señales en el territorio.

Bahía Blanca es una importante ciudad portuaria que el Presidente ya visitó en dos oportunidades desde el comienzo de su gestión y donde, pese a los ruidos generados en su primera pasada durante el fatal temporal del 2023, conserva una imagen mayormente positiva en las encuestas.

Los armadores del partido violeta se inclinaron entonces porque, además de la actividad oficial, el líder de La Libertad Avanza (LLA) vuelva a mostrarse allí.

Forma parte de mini encuentros con estricta seguridad, no actos, y saludos a la militancia como el que hizo en su paso por Misiones dos semanas atrás. Ocurre cuando en los despachos de la Casa Rosada se apilan las mediciones sobre la aprobación de la gestión que rozan el alerta para el año electoral.

Recorrido por el puerto y saludo a militancia

En uno de los puertos argentinos de mas intensa actividad, Milei podría recorrer varias empresas.

Se encontrará con autoridades de la firma Mega, que adhirió al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) con una inversión de 365 millones de dólares destinada a ampliar su planta de procesamiento de líquidos de gas natural.

A las 16.30 se prevé que Milei salude a la militancia en el hotel del centro de la localidad, Land Plaza.

Tercera vez de Milei en Bahía Blanca

La Libertad Avanza tiene grandes aspiraciones electorales el año próximo en Bahía Blanca, la novena ciudad más poblada de la Argentina.

Cuando Milei estuvo allí al comienzo de la gestión en 2023, todavía había dudas sobre el margen de aplicación del modelo de ajuste y motosierra. Pero Milei no dudó y en Bahía Blanca dijo que no aumentaría los fondos nacionales en el marco del temporal trágico que causó 13 muertes.

Javier Milei, funcionarios nacionales, Kicillof y funcionarios bonaerenses.

"Ustedes van a poder lograr resolver esta situación de la mejor manera posible, con los recursos existentes", confió en una improvisada conferencia de prensa que brindó tras una de las pocas fotos que lo encuentran junto al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof.

Regresó en 2025 por las catastróficas inundaciones que también dejaron 18 víctimas en Bahía Blanca. El Gobierno nacional informó por entonces el envío de 10 mil millones de pesos que fueron girados a solicitud del ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, y mandó varios aviones Hércules con mercadería.