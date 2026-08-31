Javier Milei y su gabinete despliegan una intensa agenda para septiembre

El Poder Ejecutivo nacional definió la agenda de trabajo para el inicio del mes de septiembre, marcada por la proyección internacional del presidente Javier Milei, la actividad en cumbres multilaterales y las negociaciones en materia económica.

El cronograma del Gobierno combina compromisos diplomáticos en Chile, participación técnica en la cumbre del G20 y la recepción de delegaciones internacionales en Buenos Aires.

En paralelo, los ministros del Gabinete nacional mantendrán actividades de gestión orientadas al seguimiento del programa macroeconómico y la política interna.

Viaje a Chile, Foro Madrid y bilateral con José Antonio Kast

El punto central de la política exterior del mandatario nacional tendrá lugar en Santiago de Chile, donde participará como orador en el marco del Foro Madrid, organizado por la Fundación Disenso.

Durante su permanencia en el país trasandino, Javier Milei mantendrá una reunión bilateral en el Palacio de la Moneda con el presidente chileno José Antonio Kast para afianzar el armado de un bloque político en la región.

La comitiva coordinará además encuentros con funcionarios de la diplomacia internacional con la meta de consolidar alianzas estratégicas continentales.

Gestión en el G20 y representación institucional del Gabinete

Por su parte, el ministro de Economía, Luis Caputo, junto al titular del Banco Central, Santiago Bausili, completarán sus actividades en el foro del G20 en Estados Unidos para exponer los ejes del programa económico de la Argentina.

Asimismo, funcionarios de primera línea encabezarán eventos institucionales en la capital, entre los que destaca la presencia del jefe de Gabinete, Diego Santilli, y el canciller Pablo Quirno en la cena de la Federación Internacional del Automóvil.

De esta manera, el Poder Ejecutivo busca articular su política exterior con las prioridades legislativas y financieras proyectadas para el último tramo del año.