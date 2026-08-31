Javier y Karina Milei presentaron sus declaraciones juradas de 2025 ante la Oficina Anticorrupción

El presidente Javier Milei presentó su declaración jurada patrimonial correspondiente al ejercicio 2025 ante la Oficina Anticorrupción.

Al cierre de dicho período, el Jefe de Estado informó activos por un valor total de $295,2 millones, lo que representa una suba nominal del 43,3% respecto de los $206 millones declarados al finalizar el año anterior.

El documento oficial refleja que el mandatario conservó los mismos activos con los que asumió la jefatura de Estado, por lo que la variación respondió a la actualización impositiva de sus propiedades y la cotización de sus tenencias en divisas.

Composición de bienes, activos y tenencias en moneda extranjera

La estructura patrimonial de Javier Milei se mantiene conformada por un inmueble de 100 metros cuadrados ubicado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, valuado en $73,5 millones.

En el rubro automotor, el jefe de Estado conservó una camioneta Mercedes-Benz Sprinter modelo 2015 y un automóvil Peugeot RCZ modelo 2013, que suman en conjunto un valor informado de $36,4 millones.

Respecto a la liquidez, declaró cerca de $39,5 millones en depósitos bancarios en moneda nacional y un total de 85.562 dólares entre dinero en efectivo y cajas de ahorro.

Cuentas de Karina Milei e ingresos declarados

La presentación formal incluyó además los datos correspondientes a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, cuyo patrimonio pasó de $11,4 millones a $35,3 millones, registrando un incremento porcentual motivado por el ajuste del valor fiscal de su departamento.

Durante el transcurso del período 2025, Javier Milei reportó ingresos totales por $81,8 millones y gastos personales por $66,2 millones.

Asimismo, el mandatario registró un pasivo de $586.357 con el banco correspondiente al cierre del balance patrimonial.