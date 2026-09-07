Javier y Karina Milei recibieron al perro Hela, detector de narcóticos de la Policía Federal

La última reunión de la agenda informada por la Casa Rosada fue a las 15 con el perro Hela de la Policía Federal Argentina (PFA). El presidente, Javier Milei y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, se fotografiaron con el integrante del plantel canino de Detectores de Narcóticos de esa fuerza.

Hela, a quien los Milei recibieron a los besos en la Sede de Gobierno, está asignada a la Dirección General Operaciones Antidrogas Hidrovías Paraná; lugar donde participó de numerosos procedimientos judiciales.

Figuraba en la agenda oficial de Milei que arrancó a las 10 en Balcarce 50 con un encuentro con el Gabinete. Con los ministros no hubo foto oficial esta vez.

El itinerario presidencial siguió después del mediodía con potenciales inversores de marcas extranjeras dedicadas a la tecnología interesadas en los beneficios impositivos y cambiarios del Súper Rigi, que todavía está en el Senado. Presidencia compartió una foto con los de Tesla, otra con los del gigante de los data centers a gran escala en el despacho.

Las cinco fotos de los Milei con el perro Hela de PFA

Pero con Hela fueron cinco imágenes tomadas por el fotógrafo oficial, todas evidencia de la pasión de los Milei por los animales y su reconocimiento al can de la PFA.

El comunicado oficial especificó que Hela formó parte del gran plantel canino de Detectores de Narcóticos de la Policía Federal Argentina (PFA), siendo asignada a la Dirección General Operaciones Antidrogas Hidrovías Paraná; lugar donde participó de numerosos procedimientos judiciales.

Una de las fotos de los Milei con el perro Hela.

El Presidente, como es sabido desde los tiempos de la campaña presidencial de La Libertad Avanza, llama a los suyos "mis hijos de cuatro patas" y lo acompañan en la Quinta de Olivos.

Por su parte, Karina Milei suele andar por la Casa Rosada con su perro Thor, de la raza Boyero de Berna.

Otra foto de los Milei con el perro de la Policía Federal.

Desde Presidencia a su vez detallaron que "algunos de los operativos más importantes en los que Hela prestó colaboración fue en la desarticulación de una organización narcocriminal vinculada a "Mameluco" Villalba, uno de los narcotraficantes más peligrosos del país".

Junto al perro Hela, los Milei recibieron a la sargento Susana Viamonte.

Javier Milei, Karina Milei, perro Hela y la sargento Viamonte en la Rosada.

También aportaron desde el gobierno nacional que Viamonte en 2024 y luego de haber cumplido sus correspondientes años de servicio se quiso retirar de la Policía Federal Argentina (PFA).

Finalmente y sin embargo, tomó la decisión de quedarse otros dos años más en la institución para retirarse junto a Hela.



