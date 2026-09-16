Menú
Seguinos
en vivo
Miércoles, 16 de septiembre de 2026

Firme junto al pueblo
DETALLES

Jorge Macri concluyó su gira por Estados Unidos con eje en inversiones y financiamiento estratégico

El Jefe de Gobierno porteño concluyó su misión en Washington tras reunirse con referentes de la Cámara de Comercio estadounidense, el presidente del BID y funcionarios diplomáticos.

Agregá Crónica - Firme junto al pueblo enCrónica - Firme junto al pueblo Google Preference

El Jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, finalizó su agenda oficial en Washington tras una serie de encuentros orientados a captar inversiones, impulsar el desarrollo local y asegurar financiamiento para obras clave de la Ciudad.

La misión incluyó reuniones de alto nivel con referentes de la Cámara de Comercio de Estados Unidos y del U.S.-Argentina Business Council, además de encuentros con el embajador argentino, Alec Oxenford, y con el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Ilan Goldfajn.

La comitiva estuvo conformada por el diputado nacional y referente del PRO, Cristian Ritondo; el jefe de Gabinete porteño, Gabriel Sánchez Zinny; y el secretario General y de Relaciones Internacionales, Fulvio Pompeo.

Durante su paso por la Cámara de Comercio estadounidense, el mandatario conversó con Neil Herrington, vicepresidente senior de la entidad; Anne McKinney; y Lesly Rubio, directora ejecutiva del U.S.-Argentina Business Council. Allí evaluaron el panorama económico bilateral y las vías para fomentar el intercambio comercial y la llegada de capitales privados. Esta organización representa al sector empresarial ante los principales poderes de Estados Unidos, mientras que su división para el país articula el diálogo entre corporaciones norteamericanas y funcionarios argentinos.

Jorge Macri concluyó su gira por Estados Unidos con eje en inversiones y financiamiento estratégico

"Buenos Aires es un motor clave en la relación bilateral. Nuestro objetivo es estrechar lazos con el sector privado estadounidense y consolidar un entorno favorable para que sigan invirtiendo, expandiéndose y creando empleo en la metrópoli", afirmó Jorge Macri.

En su encuentro con el titular del BID, Ilan Goldfajn, el Jefe de Gobierno repasó el sólido perfil fiscal de la Ciudad, destacando su solvencia para sostener la inversión pública mediante fondos propios, el mercado de capitales y créditos multilaterales. Ambas autoridades exploraron áreas de cooperación en digitalización sanitaria, movilidad urbana y estrategias de adaptación frente al cambio climático, con énfasis en la resiliencia y el manejo hídrico.

Esta colaboración multilateral permitirá estructurar proyectos y acelerar obras de gran impacto para la calidad de vida de los vecinos.

De este modo, Jorge Macri concluyó una intensa semana de actividades en territorio estadounidense, que abarcó diálogos con funcionarios locales y federales, legisladores, líderes académicos y referentes corporativos para posicionar las prioridades estratégicas de la capital argentina.

Esta nota habla de:
1
Cambian las jubilaciones a partir del 8 de octubre
ANTICIPO

Cambian las jubilaciones a partir del 8 de octubre

2
La desgarradora reacción de los conductores del noticiero al confirmar la muerte de sus compañeros en un accidente de helicóptero
FUERTE

La desgarradora reacción de los conductores del noticiero al confirmar la muerte de sus compañeros en un accidente de helicóptero

3
Advierten que lo peor de El Niño llegará a partir de la primavera: ¿Qué zonas de Argentina serán las más afectadas?
ALERTA

Advierten que lo peor de El Niño llegará a partir de la primavera: ¿Qué zonas de Argentina serán las más afectadas?

4
Levantaron "Popstars" a casi un mes de su estreno: "Sin previo aviso..."
FARÁNDULA

Levantaron "Popstars" a casi un mes de su estreno: "Sin previo aviso..."

5
Entradas Argentina vs. Benín: cuándo salen a la venta y cómo comprar para ver a Messi
ATENCIÓN

Entradas Argentina vs. Benín: cuándo salen a la venta y cómo comprar para ver a Messi

Últimas noticias de Jorge Macri