Jorge Macri concluyó su gira por Estados Unidos con eje en inversiones y financiamiento estratégico

El Jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, finalizó su agenda oficial en Washington tras una serie de encuentros orientados a captar inversiones, impulsar el desarrollo local y asegurar financiamiento para obras clave de la Ciudad.

La misión incluyó reuniones de alto nivel con referentes de la Cámara de Comercio de Estados Unidos y del U.S.-Argentina Business Council, además de encuentros con el embajador argentino, Alec Oxenford, y con el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Ilan Goldfajn.

La comitiva estuvo conformada por el diputado nacional y referente del PRO, Cristian Ritondo; el jefe de Gabinete porteño, Gabriel Sánchez Zinny; y el secretario General y de Relaciones Internacionales, Fulvio Pompeo.

Durante su paso por la Cámara de Comercio estadounidense, el mandatario conversó con Neil Herrington, vicepresidente senior de la entidad; Anne McKinney; y Lesly Rubio, directora ejecutiva del U.S.-Argentina Business Council. Allí evaluaron el panorama económico bilateral y las vías para fomentar el intercambio comercial y la llegada de capitales privados. Esta organización representa al sector empresarial ante los principales poderes de Estados Unidos, mientras que su división para el país articula el diálogo entre corporaciones norteamericanas y funcionarios argentinos.

"Buenos Aires es un motor clave en la relación bilateral. Nuestro objetivo es estrechar lazos con el sector privado estadounidense y consolidar un entorno favorable para que sigan invirtiendo, expandiéndose y creando empleo en la metrópoli", afirmó Jorge Macri.

En su encuentro con el titular del BID, Ilan Goldfajn, el Jefe de Gobierno repasó el sólido perfil fiscal de la Ciudad, destacando su solvencia para sostener la inversión pública mediante fondos propios, el mercado de capitales y créditos multilaterales. Ambas autoridades exploraron áreas de cooperación en digitalización sanitaria, movilidad urbana y estrategias de adaptación frente al cambio climático, con énfasis en la resiliencia y el manejo hídrico.

Esta colaboración multilateral permitirá estructurar proyectos y acelerar obras de gran impacto para la calidad de vida de los vecinos.

De este modo, Jorge Macri concluyó una intensa semana de actividades en territorio estadounidense, que abarcó diálogos con funcionarios locales y federales, legisladores, líderes académicos y referentes corporativos para posicionar las prioridades estratégicas de la capital argentina.