Jorge Macri, en el Encuentro Atlántico de Think Tanks 2026: "Una sociedad no puede ser verdaderamente libre si no hay orden"

El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, participó en Miami del Encuentro Atlántico de Think Tanks 2026, donde se debatió sobre la importancia del orden y su relación con la libertad junto a Gabriel Sánchez Zinny y Daniella Levine Cava, alcaldesa del condado de Miami-Dade.

Durante el encuentro, organizado por Florida International University (FIU), la Unión de Partidos Latinoamericanos (UPLA) y la Fundación Hanns Seidel, el jefe de Gobierno de la Ciudad sostuvo que "una sociedad no puede ser verdaderamente libre si no hay orden".

Macri planteó que "orden y libertad no son conceptos opuestos, sino complementarios", y remarcó que no existe verdadera libertad cuando quienes cumplen la ley deben vivir condicionados por quienes la incumplen.

En ese sentido, también cuestionó las trabas estatales para quienes buscan trabajar, invertir y generar empleo. "Creemos en un Estado que haga lo que tiene que hacer: cuidar, hacer cumplir la ley, defender la propiedad y generar las condiciones para que las personas puedan progresar", afirmó.

El jefe de Gobierno porteño sostuvo además que este debate debe darse "sin complejos" y destacó la necesidad de demostrar que las ideas pueden traducirse en resultados concretos y en una mejor calidad de vida.

"Tenemos que demostrar que sabemos gobernar. Que nuestras ideas no son solamente discursos: se traducen en orden, en resultados y en una mejor calidad de vida", señaló.

Macri cerró su planteo con una definición sobre la relación entre ambos conceptos: "Orden para la libertad. Libertad para progresar".