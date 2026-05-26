Jorge Macri es el alcalde mejor valorado de América del Sur

El jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, es el alcalde con mejor imagen de América del Sur, según el ranking de mandatarios capitalinos elaborado por la consultora CB Global Data a partir de una encuesta realizada entre el 18 y el 22 de mayo de 2026 sobre una muestra de 1081 casos y un margen de error de 3,0%.

El porteño registró un 45,8% de imagen positiva -compuesta por un 24,4% que la califica como "buena" y un 21,4% como "muy buena"- frente a un 48,6% de imagen negativa, de la cual el 39,0% la considera "muy mala" y el 9,6% "mala". El 5,6% no supo o no contestó.

Una mejora respecto de abril

El dato representa una suba respecto del mes anterior: en abril, Macri registraba un 45,4% de imagen positiva, lo que lo ubica en una tendencia ascendente dentro del relevamiento regional.

En el ranking general de los 18 alcaldes capitalinos de Latinoamérica, el jefe comunal porteño se posicionó en el quinto lugar, solo por detrás de los mandatarios de Santo Domingo, México DF, Panamá y El Salvador. En la región sudamericana, el siguiente mejor posicionado es el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, con un 45,2% de imagen positiva.

El resto del podio latinoamericano

El primer puesto del ranking corresponde a la alcaldesa de Santo Domingo, Carolina Mejía, con un 58,5% de aprobación, seguida por la jefa de Gobierno de México DF, Clara Brugada (57,3%), y el alcalde de Panamá, Mayer Mizrachi (50,4%). El cuarto lugar es para el mandatario de El Salvador, Mario Durán, con 47,9%.

En el extremo opuesto, el cierre del ranking lo ocupa el alcalde de Asunción, Luis Bello, con apenas un 20,3% de imagen positiva.