Jorge Macri propone endurecer el Código Contravencional: multas millonarias, más arresto para trapitos y sanciones desde los 14 años

El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, envió este miércoles a la Legislatura de la Ciudad un proyecto de reforma integral del Código Contravencional (Ley 1.472) y de la Ley de Procedimiento Contravencional (Ley 12). La iniciativa endurece las penas, suma nuevas faltas y agrava las sanciones para los reincidentes.

Entre los cambios más importantes, la reforma establece multas de más de $7 millones por conducir alcoholizado, de hasta $58 millones por venta ilegal en el espacio público y hasta 90 días de arresto para trapitos reincidentes. También incorpora sanciones por acoso callejero, estafas digitales y portación de elementos destinados a provocar disturbios.

Las contravenciones son conductas que alteran la convivencia, como las faltas de tránsito, los ruidos molestos o el acoso callejero. A diferencia de los delitos, que atentan contra la vida, la integridad o la propiedad, se castigan principalmente con multas, tareas comunitarias o días de arresto.

"Al delincuente menor de edad que rompe la ley sabiendo que no va a tener consecuencias; al que acosa, sigue o acecha a una persona en la calle; al estafador que se hace pasar por un banco para engañar a alguien y robarle sus datos; al puntero que financia agrupaciones violentas; al delincuente que lleva una bomba molotov a una manifestación: a todos ellos, bajo mi gestión, se les terminó la impunidad", sostuvo Macri.

Las nuevas faltas y las multas del Código Contravencional

El proyecto incorpora nuevas contravenciones, como el seguimiento o acecho en la vía pública, la obtención de claves, códigos o tokens mediante engaños digitales, la organización de compraventa informal masiva en el espacio público, la comercialización de datos personales, la portación de dispositivos de interferencia de señales y la manipulación fraudulenta de sistemas de cobro o de transporte público.

Además, amplía las sanciones accesorias en eventos masivos, como partidos de fútbol y recitales, y en materia de tránsito, apuestas y protección animal.

Algunos ejemplos de cómo cambian las penas (una Unidad Fija, UF, equivale a $1.173,08):

Ruidos molestos: las tareas de utilidad pública pasan de 1 a 5 días a de 3 a 15 días. La multa máxima sube de 100 UF ($117.308) a 600 UF ($703.848) y se suma la posibilidad de hasta 10 días de arresto.

las tareas de utilidad pública pasan de 1 a 5 días a de 3 a 15 días. La multa máxima sube de 100 UF ($117.308) a y se suma la posibilidad de hasta 10 días de arresto. Conducir alcoholizado: hoy la multa va de 300 a 2.000 UF (de $350.000 a $2.350.000), con 1 a 10 días de arresto e inhabilitación de 4 meses a 2 años. Con la reforma, pasa a 1.000 a 6.000 UF (más de $7 millones) , con 5 a 30 días de arresto y una inhabilitación de 6 meses a 4 años .

hoy la multa va de 300 a 2.000 UF (de $350.000 a $2.350.000), con 1 a 10 días de arresto e inhabilitación de 4 meses a 2 años. Con la reforma, pasa a , con 5 a 30 días de arresto y una inhabilitación de . Venta ambulante no autorizada (manteros): multas de hasta 50.000 UF ($58.654.000) . Actualmente, el máximo es menor a $15 millones.

multas de hasta . Actualmente, el máximo es menor a $15 millones. Materiales para provocar disturbios: multas de hasta $9.384.640 o hasta 45 días de arresto, más el decomiso de los elementos.

multas de hasta o hasta 45 días de arresto, más el decomiso de los elementos. Dañar o entorpecer cámaras de videovigilancia: multas de hasta $4.692.320 o 30 días de arresto, con la reparación del dispositivo como sanción obligatoria.

También se sancionará a quien se haga pasar por agente de la autoridad con credenciales falsas y a quien financie contravenciones reiteradas o agrupaciones contraventoras.

Qué cambia para los reincidentes

La reforma elimina la condena en suspenso y, para adultos, excluye la suspensión del proceso a prueba. El plazo general de prescripción sigue siendo de dos años.

Además, amplía el concepto de reincidencia: se considerará reincidente a quien cometa de forma habitual faltas similares en el espacio público, aunque no sean exactamente la misma. Para eso se crea un Registro de Reincidentes en Contravenciones en el Espacio Público.

Las penas aumentarán un 50% en la primera reincidencia, un 66,6% en la segunda y un 100% en la tercera. Los reincidentes no podrán cumplir arresto domiciliario, salvo excepciones fundadas. En el caso de los trapitos que extorsionan a automovilistas, el arresto podrá pasar de 60 a 90 días.

"No hay Ciudad para los porteños de bien si el Estado se arrodilla frente a las mafias y los violentos. Con este nuevo Código que presentamos endurecemos las penas, agravamos la reincidencia y hacemos que el que rompe la ley pague las consecuencias de sus actos", agregó el jefe de Gobierno.

Sanciones para adolescentes desde los 14 años

Uno de los cambios estructurales alcanza a los adolescentes de 14 a 17 años, al adaptar la normativa porteña a la Ley Nacional de Justicia Penal Juvenil, que entró en vigencia el mes pasado. Hoy, como regla general, los menores de 18 años no son punibles por contravenciones, salvo en materia de tránsito.

Con la reforma, podrán ser responsabilizados desde los 14 años, aunque bajo un régimen diferenciado: no podrán ser detenidos y deberán contar con una defensa especializada. Para ellos se mantiene la probation, condicionada al cumplimiento de reglas de conducta, la reparación del daño y la continuidad escolar.

Las medidas previstas incluyen una amonestación formal en audiencia, acompañamiento de equipos interdisciplinarios, programas educativos, acciones para completar la escolaridad, capacitación laboral para quienes ya terminaron el secundario, reparación del daño y tareas de utilidad pública acordes a la edad, sin afectar la escuela ni el trabajo.