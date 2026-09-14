Jorge Macri se reunió con Christopher Landau en Washington y buscó afianzar el vínculo con Estados Unidos

El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, se reunió este lunes en Washington D.C. con Christopher Landau, subsecretario de Estado de Estados Unidos, en un encuentro en el que abordaron seguridad, crecimiento económico e inversiones, además del lugar que ocupan la Argentina y Buenos Aires en una relación que hoy resulta central para la región.

El diálogo se dio en el marco de una agenda que vuelve a poner el foco en los desafíos centrales para la región, como la seguridad, la defensa de la soberanía, el combate al narcotráfico y el fortalecimiento de las economías. En ese contexto, ambos coincidieron en el peso estratégico que tiene el vínculo entre los dos países.

"Muy importante reunión con Christopher Landau, subsecretario de Estado de los Estados Unidos, junto a Cristian Ritondo, Gabriel Sánchez Zinny y Fulvio Pompeo. Hablamos del cambio de rumbo que la Argentina viene llevando adelante y de la necesidad de sostenerlo: dar certidumbre, previsibilidad y garantías de que no vamos a volver al pasado", sostuvo el jefe de Gobierno.

En la misma línea, Macri remarcó el respaldo de su espacio a ese rumbo: "Desde el PRO impulsamos y acompañamos ese cambio. Creemos que profundizar una relación madura y sólida con los Estados Unidos es parte del camino correcto para atraer inversiones, generar empleo y darle a nuestro país las oportunidades que merece". El funcionario también se refirió a su gestión al frente de la Ciudad y a la importancia de "la ley y el orden como condición indispensable para vivir en libertad".

El mandatario porteño estuvo acompañado por el secretario general y de Relaciones Internacionales, Fulvio Pompeo; el jefe de Gabinete, Gabriel Sánchez Zinny; y el diputado nacional Cristian Ritondo. Desde el entorno del jefe de Gobierno destacaron el rol de la Ciudad como capital del país y principal centro político y económico de la Argentina dentro de esa agenda bilateral.

Reuniones con empresarios y con la alcaldesa de Washington

Como parte de su agenda en la capital estadounidense, Macri tiene prevista una reunión con empresarios y referentes del sector financiero junto a Citi Bank, con foco en las transformaciones de Buenos Aires, las oportunidades de inversión y el escenario económico de la Argentina.

Además, mantendrá un encuentro con Muriel Bowser, alcaldesa de Washington D.C., para abordar la relación entre ambas capitales y las oportunidades de intercambio y cooperación entre las dos ciudades.