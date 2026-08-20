José Luis Daza: "Se viene un cambio de matriz productiva; si perseveramos en esta dirección, va a desparramar"

Mientras el Ministerio de Economía se prepara para recibir la marcha de los endeudados, el viceministro, José Luis Daza, participó esta mañana del Consejo de las Américas y reivindicó la motosierra, símbolo del gobierno de Javier Milei: "Marcó un cambio profundo cultural y político en la Argentina". "Hay un cambio de matriz productiva; si perseveramos en esta dirección, va a desparramar", prometió.

El funcionario reemplazó al ministro de Economía, Luis Caputo, ausente por problemas de salud. "Está enfermo, con fiebre", explicó Daza al subir al escenario del Hotel Alvear para la jornada organizada por Americas Society / Council of the Americas (AS/COA) en asociación con la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC).

"La Argentina cambió cuando eligió a un Presidente cuyo símbolo es la motosierra, esto no lo ha visto nunca nadie. La Argentina ya cambió y este cambio es permanente creo yo", sostuvo.

"El tamaño del Estado que existía no era financiable, era necesario hacer un profundo achicamiento, Milei anunció a toda la población que vino a reducir el tamaño del Estado, hoy se hace con su mandato de respetar la santidad de lo contratos porque sabemos que la Argentina tenía el récord de rompimiento de contratos y defaults", subrayó el funcionario de origen chileno.

"Chile decidió no defaultear su deuda, trabajó con los mercados para solucionar el problema", destacó sobre el mercado financiero chileno.

"Cuando "Toto" -por Luis Caputo- decide no defaultear, obtuvo el apoyo del Fondo Monetario Internacional", dijo y resaltó que "hoy tenemos superávit fiscal, la Argentina es el único país del G20 que lo tiene".

"Milei lo dijo de antes que venía a hacer esto y la sociedad lo validó y esto es inédito, hay un cambio sobre el equilibrio fiscal", agregó.

" La inflación va a seguir bajando, no es un tema "





"El proceso de desinflación va a continuar", aseguró Daza. "Va a seguir bajando, no es un tema".

"Todavía no se entiende el impacto que va a tener la energía, en minería, y lo que viene del agro. La gente no se da cuenta lo que va a ser el cambio en la matriz productiva", dijo y prometió que "esto va a desparramar en toda la sociedad".

Y dijo que "si perseveramos en la dirección" en la Argentina "se viene un cambio que la sociedad no puede percibir porque lo que se viene es enorme".

"Argentina va a necesitar por lo menos 18.000 ingenieros por año, además de soldadores, electricistas, mecánicos, contadores, se va a necesitar de todo", finalizó.