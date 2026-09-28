JP Morgan recortó su proyección para la economía argentina y aseguró que julio tuvo "el peor desempeño mensual desde la pandemia"

La fuerte caída de la actividad económica en julio llevó a JP Morgan a revisar sus proyecciones para la Argentina. El banco estadounidense ahora estima que el PBI crecerá 1,5% en 2026, por debajo del 3% previsto por el Gobierno en el proyecto de Presupuesto.

Además, la entidad proyecta una contracción de la economía durante el tercer trimestre. Si ese escenario se confirma, la Argentina encadenaría dos trimestres consecutivos de caída del PBI, una situación que técnicamente se conoce como recesión técnica.

Para que se confirme este escenario, todavía habrá que esperar los datos oficiales de agosto y septiembre.

"Esperábamos un dato de actividad débil para julio, en consonancia con el contexto de bajo dinamismo que caracterizó al segundo trimestre. Sin embargo, la contracción registrada superó considerablemente nuestra previsión de aproximadamente -1% mensual", señala el informe de J.P. Morgan firmado por los analistas Lucila Barbeito y Diego Pereira.

En el documento, agregaron que, así, "la economía argentina anotó su peor desempeño mensual desde el confinamiento de abril de 2020".

La caída registrada por el INDEC fue casi tres veces mayor que la que había calculado el banco estadounidense.

La actividad económica cayó 2,9% en julio

El dato que encendió las alertas fue el publicado por el INDEC para julio. El Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) registró una baja del 2,9% frente a junio en la medición desestacionalizada y cayó 1,4% en la comparación interanual. Fue el mayor retroceso mensual desde abril de 2020.

Con este resultado, el crecimiento acumulado entre enero y julio quedó en 1,7%. La caída también dejó a la actividad un 4,5% por debajo del máximo alcanzado en marzo, según los datos citados en el informe de JP Morgan.

El escenario que proyecta el banco para el tercer trimestre

El banco proyecta una caída cercana al 1% del PBI durante el tercer trimestre respecto del período anterior. En su análisis, señaló que el consumo y el crédito siguen siendo factores que condicionan la recuperación de la actividad.

JP Morgan también planteó que el crecimiento de sectores como la minería y la energía, orientados principalmente a las exportaciones, no necesariamente se traduce en un impulso equivalente para el comercio y el consumo dentro del país.

J.P. proyecta una contracción cercana al 1% del PBI en el tercer trimestre (Archivo).

De cara a 2027, la diferencia con las proyecciones oficiales también aparece en el consumo privado: según el informe citado, JP Morgan estima un crecimiento de apenas 0,4%, frente al 3,4% contemplado por Economía en el proyecto de Presupuesto.

Qué sectores explican la caída de la actividad

El informe de J.P. Morgan también puso el foco en el desempeño de los principales sectores de la economía. Según sus estimaciones, la industria manufacturera cayó 3,6% mensual, mientras que la construcción retrocedió 4% y el comercio bajó 5,5%.

El banco señaló que el resultado de julio estuvo influenciado por algunos factores puntuales, entre ellos un día hábil menos, las interrupciones en el suministro de gas y las condiciones climáticas adversas.

También mencionó que el Mundial de Fútbol redujo las horas trabajadas en algunas actividades.

Las señales que preocupan para los próximos meses

El banco estadounidense también ve riesgos para los próximos meses. Los primeros indicadores disponibles de agosto apuntan a que la industria y la construcción continuaron débiles, mientras que el consumo todavía enfrenta el impacto de una inflación mayor a la esperada durante el primer trimestre y una desaceleración del crédito vinculada al aumento de la morosidad.

En este contexto, J.P. Morgan consideró que la dinámica de avance y retroceso de la actividad se profundizó en julio. "El patrón de avance y retroceso que caracterizó a la actividad durante el primer semestre parece haberse intensificado en julio", señaló el informe.

Qué espera J.P. Morgan para 2027

Para el año próximo, J.P. Morgan mantiene una proyección de crecimiento del PBI del 2,5%, aunque con una composición desigual. El banco espera que las exportaciones aumenten 11%, mientras que el consumo privado tendría una expansión mucho más limitada, del 0,4%.

La entidad prevé además una moderación de la inflación y una recuperación del crédito en moneda local, aunque advierte que el crecimiento no tendría el mismo impacto en todos los sectores. "Las perspectivas de crecimiento probablemente continúen siendo muy desiguales", sostiene el informe.

Según el análisis, la minería, la agricultura y las actividades vinculadas con las exportaciones tendrían un mayor aporte, mientras que los sectores orientados al mercado interno seguirían condicionados por el nivel de demanda.