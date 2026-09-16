Jueves en el Senado, sesión y tensión: LLA corre riesgo de no lograr quórum

El bloque de La Libertad Avanza en el Senado de la Nación enfrentaría serias dificultades para reunir el quórum necesario y llevar adelante la sesión prevista para el próximo jueves.

La combinación de ausencias imprevistas en la bancada oficialista y el malestar de bloques aliados por la falta de respuestas a sus reclamos provinciales puso en riesgo la actividad en el recinto.

Tensiones con bloques provinciales y reclamos de la oposición

Las negociaciones encabezadas por las autoridades de la Cámara alta entraron en un terreno complejo ante el condicionamiento de los senadores que responden a los gobernadores.

Los legisladores de bloques provinciales exigieron definiciones sobre partidas presupuestarias y obras públicas para sus distritos antes de bajar al recinto y garantizar el número necesario para habilitar el debate.

A este escenario de conflicto se sumó la postura de la bancada de Unión por la Patria (UxP), que mantiene la decisión de no prestar quórum si el oficialismo no habilita la discusión de proyectos impulsados por la oposición, lo que dejó al bloque libertario sin margen de error en el conteo de bancas.

Negociaciones a contrarreloj para salvar la convocatoria

Frente a la posibilidad de que la reunión fracase por falta de senadores, las autoridades parlamentarias del oficialismo intensificaron los contactos en los pasillos del Palacio Legislativo.

La intención de la bancada conducida por el Gobierno es destrabar las conversaciones y asegurar compromisos mínimos que permitan iniciar la jornada.

Sin embargo, la falta de consensos en torno al temario y las discrepancias internas sobre la estrategia legislativa amenazan con suspender la actividad en la Cámara alta hasta que se logre un acuerdo político más firme con los sectores dialoguistas.