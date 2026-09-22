El ministro de Justicia porteño avanzará con juicio político contra la jueza que falló contra el nuevo Régimen Penal Juvenil

El ministro de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires, Gabino Tapia, anunció que solicitará a título personal el juicio político contra la jueza Laura Beatriz De Marinis, tras expresar su indignación por la resolución que declaró inconstitucional el nuevo Régimen Penal Juvenil.

En declaraciones radiales, el funcionario porteño manifestó su rechazo a la decisión judicial: "Estamos indignados porque este tipo de fallos ponen en crisis todo un trabajo que se viene haciendo, que se hizo en el Congreso Nacional, que bajó la edad de imputabilidad para que aquel que no cumple la ley tenga sus consecuencias".

Durante la entrevista, Tapia sostuvo que el pronunciamiento de la magistrada "ningunea un debate que se dio en el Congreso" y cuestionó el alcance de la interpretación emitida desde el juzgado. En esa línea, remarcó que "los jueces no están para interpretar la ley, porque para eso están los legisladores".

Respecto a la presentación que formalizará ante los organismos de control, el titular de la cartera de Justicia detalló: "Voy a estar presentando a título personal el pedido de jury a esta jueza para que el Consejo de la Magistratura de la Ciudad analice e interprete si esta jueza cumplió o no con su tarea".

Asimismo, enfatizó sobre las responsabilidades en el ejercicio de la función pública: "Así como trabajamos para que el delincuente o aquel que incumpla la norma tenga sus consecuencias, también, si hay algún juez que no está cumpliendo o aplicando la norma y se dedica a interpretarla, vamos a trabajar para que tenga sus consecuencias. En este caso, que deje de ser jueza".

Para precisar el alcance de la decisión judicial, Tapia aclaró que la resolución no suspende la aplicación de la ley en el territorio porteño. "Es un fallo de primera instancia que se aplica primero y principal a este único caso, es decir, que la ley está vigente en la Ciudad", explicó ante Radio Mitre.

Sobre las condiciones de alojamiento y contención para adolescentes de entre 14 y 16 años, el ministro indicó que la jurisdicción contaba con un fuero penal juvenil y un convenio previo en la materia.

Además, explicó que a lo largo de los 180 días previstos para la adecuación normativa, el Gobierno de la Ciudad definió los espacios de albergue y redactó los protocolos de actuación junto al Ministerio Público Fiscal, el Ministerio Público Tutelar, el Ministerio de Educación y el Consejo de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes.

En ese marco, subrayó que existen sanciones previas e instancias de asistencia, puntualizando que "el encierro es la última de las medidas que dispone la norma".

Por último, diferenció la aprehensión policial de la posterior derivación al ámbito judicial: "La policía, cuando alguien comete un delito, no le pide el documento antes de detenerlo. Primero lo detiene". "La baja de imputabilidad no cambia el arresto cuando se lo lleva detenido. Cambia adónde se lo deriva y la acción que trae la ley", concluyó.

Cabe recordar que el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, había manifestado en sus redes sociales: "Estos jueces garantistas defensores de delincuentes tienen que quedar en evidencia". "Esta sentencia está manchada de sangre. Vamos a pedir inmediatamente juicio político", escribió y añadió: "La gente de bien no puede seguir siendo rehén de decisiones que garantizan el delito".



