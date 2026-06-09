Juicio por la causa Cuadernos: Leonardo Fariña afirmó que Lázaro Báez era un "depositario de confianza" de Néstor Kirchner

El juicio oral de la denominada causa Cuadernos sumó este martes un testimonio de alto impacto institucional.

En su exposición ante el Tribunal Oral Federal N°7 en Comodoro Py, el exfinancista Leonardo Fariña aseguró que el expresidente Néstor Kirchner facilitó el crecimiento exponencial del conglomerado empresarial perteneciente a Lázaro Báez.

En sus declaraciones, el testigo definió al dueño de Austral Construcciones como un estrecho aliado del exmandatario dentro de un proceso judicial que investiga una presunta red de recaudación de fondos ilegales vinculados a la obra pública.

El rol de Báez y el circuito de cobros

Durante su comparecencia en el recinto judicial, Leonardo Fariña describió el estrecho vínculo que unía al empresario santacruceño con el entonces jefe de Estado: "Báez era amigo con todas las letras (de Néstor Kirchner), lo digo de una manera ni mala ni buena, loable, en cuanto al concepto que ellos tenían de amistad, pero a su vez tenían una relación comercial, personal. Báez era un depositario de confianza del señor Kirchner, lo cual le facilitó no solamente las cuestiones que tienen que ver con el inicio de la empresa sino con el crecimiento exponencial que tenía".

En esa misma línea argumental, el exfinancista expuso ante los magistrados las marcadas ventajas operativas de las que gozaba la firma constructora respecto a sus competidoras del sector.

Según sus palabras, la compañía "tenía celeridad en el cobro de certificados" emitidos por el Estado nacional: "Ellos cobraban muy rápido en relación a los tiempos normales del Estado".

Para ejemplificar este funcionamiento, puntualizó que el dueño de la firma "levantaba un teléfono y cobraba, poniendo algo", señalando como el principal interlocutor de estas maniobras a José López, quien se desempeñaba como secretario de Obra Pública de la Nación bajo la órbita del Ministerio de Planificación Federal conducido por Julio de Vido.

El sistema de cartelización y el manejo de fondos

Al profundizar sobre el funcionamiento de la asignación de proyectos viales, Leonardo Fariña diferenció la situación de la empresa patagónica frente al resto de las corporaciones tradicionales nucleadas en el sector privado: "La Cámara Argentina de la Construcción tenía un sistema predeterminado. Aglomeraba empresas y decidían entre ellos mismos quién ganaba una obra y quién no. Quién entraba y quién no. Lázaro era un marginado de eso".

El testigo agregó que la totalidad de los ingresos de la firma provenían de fondos públicos y que, debido a su estructura de números fríos, resultaba técnicamente imposible que accediera a créditos bancarios estándar.

Finalmente, el declarante detalló ante el tribunal diversas irregularidades financieras y operativas observadas durante la ejecución de las obras públicas en el período investigado.



"Se sacaban ingresos del giro de la empresa, lo que llevaba a una descapitalización. Se hacía tan negro el blanco que la empresa quedaba sin giro comercial", manifestó, al tiempo que advirtió sobre la existencia de maniobras extremas en el terreno: "Hubo muchos casos en los que se certificaban kilómetros de obra que realmente no estaban realizados y se cobraban".

El exfinancista concluyó aclarando que su presentación original ante el fiscal Carlos Stornelli en el año 2018 se produjo de manera espontánea y por voluntad propia mientras formaba parte del programa de testigos protegidos