Juliana Di Tullio acusó a Bausilli de "metirle al Senado" por la ubicación del oro del Banco Central

La senadora Juliana Di Tullio acusó al presidente del Banco Central, Santiago Bausili, de haberle brindado información falsa al Congreso sobre el destino final de las reservas de oro enviadas al exterior, al sostener que los lingotes se encuentran depositados en Londres y no en Suiza.

El planteo de la legisladora ocurrió después de que el titular del BCRA afirmara ante los senadores que los activos habían sido enviados al Banco de Pagos Internacionales (BIS) y depositados en Suiza, asegurando que "ahí siguen estando".

Frente a estos comentarios, Di Tullio anticipó que utilizará documentación de la Auditoría General de la Nación (AGN) para ampliar una denuncia contra Bausili: "Vamos a ampliar la denuncia que ya le hicimos a Bausili", declaró Di Tullio a Infobae, y añadió respecto a su convocatoria: "Vamos a pedir la citación porque, según la Carta Orgánica del Banco Central, se puede pedir. Quiero que venga y que me diga en la cara otra vez lo que me dijo".

Bausilli se presentó ayer ante senadores y aseguró que el oro de las reservas del BCRA está en Suiza.

Una nota oficial enviada este jueves por el presidente de la AGN, Juan Manuel Olmos, en respuesta a consultas sobre el estado de los balances del BCRA reabrió el debate por el oro. El documento aclaró que, si bien se aprobaron los estados contables de 2023 y 2024 mediante las resoluciones 100/2024 y 40/2026, el balance correspondiente a 2025 "se encuentra en proceso de análisis" y todavía no fue tratado por el Colegio de Auditores Generales.

Asimismo, el informe de la AGN detalló que el Banco Central entregó toda la información solicitada para auditar la trazabilidad de las reservas de oro, aunque Olmos puntualizó que la revisión no finalizó debido a una demora de más de un año por parte de la autoridad monetaria en otorgar el acceso a los datos.

Para Di Tullio, esta precisión desmiente el argumento expuesto por Bausili en el Senado, donde aseguró que la operatoria vinculada al oro ya había sido completamente auditada y carecía de observaciones.

La nota de aclaración firmada por el presidente de la AGN.

En este marco, la senadora argumenta que los activos se hallan en el Bank of England. "Vos no me podés decir que está en Basilea cuando está en Londres. Vos lo que me podés decir es: está en el BIS, pero con asiento en Londres. Nunca estuvo en Basilea, siempre estuvo en Londres", reclamó Di Tullio.

Además, la legisladora vinculó la estrategia del Gobierno con una supuesta reticencia a admitir que los recursos nacionales se encuentran custodiados en el Reino Unido.

Durante su presentación en el Congreso, Bausili justificó la confidencialidad de la medida y argumentó que el traslado obedeció a una ventana de oportunidad para optimizar la calidad de los lingotes a un costo menor al histórico.

Sin embargo, Di Tullio cuestionó el traslado del oro fuera del país que habría ocurrido una vez finalizada la operatoria y advirtió sobre la posibilidad de que esas reservas hayan sido utilizados indebidamente como garantía financiera, vulnerando las prohibiciones establecidas en la normativa del BCRA.