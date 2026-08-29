Julio Rubén Ledesma, el nombre que apareció en la reunión del PJ con las 62 Organizaciones de cara al armado hacia 2027

La secretaria general del Partido Justicialista Nacional, Teresa García, recibió a la conducción de las 62 Organizaciones Peronistas en la sede partidaria de la calle Matheu 130, en un encuentro en el que se habló de la reconstrucción de la unidad del movimiento y del armado político y sindical de cara a 2027.

Durante la reunión, que se extendió durante más de dos horas, uno de los nombres destacados fue el de Julio Rubén Ledesma, secretario general del SEOCA Zona Oeste. García remarcó su trayectoria como diputado nacional y senador provincial y, especialmente, su trabajo territorial en el Conurbano.

El encuentro tuvo como eje central la necesidad de reconstruir los vínculos entre la estructura partidaria y el Movimiento Obrero Organizado. En ese marco, hubo coincidencias en avanzar en una agenda política y sindical común y en construir una estrategia con presencia federal.

José Ibarra, secretario general nacional de las 62 Organizaciones, planteó la necesidad de recuperar la representación orgánica del movimiento obrero en las listas del PJ. Recordó que desde hace años el espacio no cuenta con legisladores que hayan llegado a sus bancas directamente desde la estructura sindical y reclamó que se respete la participación de los trabajadores organizados en los futuros armados electorales.

Por su parte, Karina Álvarez, referente mercantil recientemente elegida como titular de las 62 Organizaciones en la zona de Moreno, sostuvo que el diálogo entre el PJ y el sindicalismo debería trasladarse al territorio. Sin embargo, remarcó que primero debe discutirse cómo responder a la crisis que atraviesan los trabajadores y el país productivo y después avanzar en la construcción política para 2027.

Durante el encuentro también se planteó que la discusión electoral no debe comenzar por las candidaturas, sino por la elaboración de un programa que permita al peronismo recuperar iniciativa política y ofrecer respuestas frente a la situación laboral, económica y social.

La unidad fue otro de los ejes de la jornada. Los dirigentes sindicales insistieron en la necesidad de superar las diferencias internas y construir una propuesta capaz de contener a las distintas expresiones del peronismo. En ese sentido, Álvarez resumió el planteo: "Si estamos todos divididos, perdemos fuerza".

Tras el encuentro, quedó planteada la posibilidad de realizar una próxima reunión con más dirigentes sindicales para profundizar el vínculo entre el PJ y las 62 Organizaciones.