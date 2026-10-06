Decreto inconstitucional: la Justicia ordenó aplicar el financiamiento universitario

El Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 11 declaró inconstitucional el decreto dictado por el Poder Ejecutivo que frenaba la Ley de Financiamiento Universitario.

A través de una resolución firmada por el juez Martín Cormick, la Justicia ordenó al Gobierno nacional dar cumplimiento inmediato a la normativa aprobada por el Congreso de la Nación y avanzar en la recomposición salarial de docentes y no docentes.

La medida judicial hizo lugar al amparo colectivo presentado de manera conjunta por el Consejo Interuniversitario Nacional y la Universidad de Buenos Aires.

El fallo dejó sin efecto el Decreto 759/2025, mediante el cual el oficialismo supeditaba la asignación de fondos a la identificación de partidas específicas dentro del presupuesto general.

En su decisión, el magistrado resolvió que la resolución del Poder Ejecutivo funcionó como un mecanismo extraconstitucional para eludir la decisión legislativa.

De esta manera, el fuero contencioso administrativo instó a las autoridades a dictar las normas reglamentarias y ejecutorias necesarias para garantizar el envío de recursos a las casas de altos estudios.

Los argumentos del fallo contra el decreto del Gobierno

En sus considerandos, el juez Martín Cormick argumentó que la norma oficial "no supera un test mínimo de razonabilidad, en tanto permite suspender e inaplicar, amparado en la aplicación de un artículo de una ley anterior, la aplicación de una ley en donde el Congreso insistió con las mayorías agravadas requeridas".

Asimismo, el escrito judicial subrayó que tras el rechazo del veto en el Poder Legislativo, la emisión del decreto configuró "una figura de instancia de veto no prevista en la Constitución Nacional".

El magistrado agregó además que "el control judicial de decisiones con impacto presupuestario, lejos de ser una intromisión extraordinaria, es una de las consecuencias propias de la justiciabilidad del Estado".

El impacto fiscal y la asignación de recursos presupuestarios

El fallo judicial también puso en duda los cuestionamientos oficiales sobre el costo fiscal de la legislación. El texto remarcó que durante los períodos 2024 y 2025 no hubo una ley de presupuesto aprobada y se prorrogaron los esquemas acordados para el ejercicio 2023.

Según datos recabados por la Oficina de Presupuesto del Congreso, la aplicación de la norma durante 2025 representa aproximadamente el 0,23% del PBI nominal proyectado. Con esta resolución, la administración central deberá girar los fondos adeudados para garantizar el funcionamiento operativo de las universidades públicas de todo el país.