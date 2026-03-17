Justicia Laboral: un juez frenó el traspaso del fuero a la Ciudad

El traspaso de la Justicia Nacional del Trabajo a la órbita porteña sufrió un duro revés judicial. El juez Herman Mendel dictó una medida cautelar que frena de inmediato el acuerdo sellado entre el Gobierno de Javier Milei y la gestión de Jorge Macri, dejando en suspenso uno de los puntos clave de la ley de modernización laboral.

La resolución del titular del Juzgado N°30 responde a una demanda de la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN). El gremio, liderado por Julio Piumato, sostiene que el convenio es inconstitucional y que pone en riesgo la estabilidad laboral de unas 1.600 personas que hoy forman parte del fuero nacional.

Con este fallo, el traspaso queda "congelado" hasta que se resuelva la cuestión de fondo. Para el gremio judicial, la ley aprobada por el Congreso viola tratados internacionales y fue sancionada sin seguir los pasos correspondientes en las sesiones extraordinarias.

Peligro de disolución y reclamo gremial

El eje del conflicto radica en el artículo 91 de la nueva reforma laboral, que prevé la disolución progresiva de 30 juzgados y una sala nacional en un plazo de 180 días. El plan del Gobierno nacional era derivar las causas nuevas a la Ciudad de Buenos Aires, mientras los tribunales nacionales terminaban los procesos ya iniciados.

Sin embargo, el juez Mendel consideró que existen elementos suficientes para suspender todos los efectos del acuerdo hasta que haya una sentencia definitiva. Esta decisión frena no solo el movimiento de expedientes, sino también el cierre de dependencias y el traslado administrativo del personal.

El convenio entre Nación y Ciudad buscaba consolidar la autonomía porteña y definir quién pagaba los gastos del servicio de justicia. Ahora, la batalla legal se trasladará a las instancias superiores, mientras los trabajadores judiciales celebran el freno a lo que consideran un desmantelamiento de la estructura actual.