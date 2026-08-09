Karina Milei activa la campaña libertaria bonaerense desde la Casa Rosada

La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, encabezará este lunes en la Casa Rosada una cumbre con senadores y diputados provinciales para activar la estrategia de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires.

El encuentro, convocado junto al referente territorial Sebastián Pareja, buscará ordenar el espacio en el mayor distrito electoral del país frente a las disputas internas del peronismo entre el gobernador Axel Kicillof y Cristina Fernández de Kirchner.

La jornada política se articulará en dos bloques: a las 15 será el turno de los diez senadores provinciales que conduce Carlos Curestis, mientras que a las 17 participarán los veinte diputados comandados por Agustín Romo.

A la mesa de trabajo se sumaría el jefe de Gabinete, Diego Santilli, uno de los principales perfiles del oficialismo para competir por la gobernación.

Estrategia electoral, alianzas con el PRO y reformas en la legislatura

Los bloques libertarios presentarán un informe sobre la coyuntura bonaerense y ratificarán la negativa a habilitar la re-reelección de los intendentes.

Asimismo, la agenda impulsada por Sebastián Pareja incluye una propuesta para eliminar el Senado provincial que preside Verónica Magario, con el objetivo de recortar el gasto de la política y reasignar partidas presupuestarias.

El armado contempla profundizar la sintonía con el PRO que conduce Cristian Ritondo, emulando el entendimiento fijado en las elecciones legislativas pasadas.

Ante un eventual desdoblamiento de los comicios, la conducción libertaria ajusta la ingeniería electoral y refuerza la presión sobre la gestión de Axel Kicillof en medio del complejo panorama económico que atraviesa el conurbano bonaerense.