Karina Milei, Diego Santilli y Pilar Ramírez recorrieron Vía Viva, el paseo comercial bajo el Viaducto Mitre

La secretaria General de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete de Ministros, Diego Santilli; y la jefa del bloque de La Libertad Avanza en la Legislatura porteña, Pilar Ramírez, recorrieron este jueves Vía Viva, el desarrollo comercial y urbano ubicado bajo el Viaducto Mitre, en el barrio de Belgrano.

Durante la recorrida visitaron la segunda etapa del proyecto, sobre el eje Libertador, que retoma su desarrollo con una propuesta orientada principalmente al sector automotor premium, además de opciones gastronómicas. El nuevo tramo tendrá más de 50 cargadores para vehículos eléctricos y un estacionamiento subterráneo con capacidad para unos 180 vehículos. En la actividad se abordaron las metodologías sustentables utilizadas en la obra y los puestos de trabajo generados. Luego, los funcionarios recorrieron el bazar NaNa Worlds y el nuevo centro de información al turista de gestión privada.

Qué es Vía Viva, el proyecto bajo el Viaducto Mitre

El desarrollo se extiende a lo largo de aproximadamente 4 kilómetros bajo el Viaducto Mitre, sobre terrenos ferroviarios que quedaron disponibles tras la elevación de las vías. Está organizado en tres sectores -Barrio Chino, Libertador e Hipódromo-, con propuestas comerciales, gastronómicas, de entretenimiento y servicios.

En total, cuenta con cerca de 45.000 metros cuadrados de superficie comercial y 6 hectáreas de espacio público. La inversión estimada ronda los US$45 millones, de los cuales unos US$25 millones corresponden a la segunda etapa sobre Libertador. La iniciativa busca transformar espacios antes subutilizados en nuevas áreas de inversión, actividad comercial y generación de empleo, incorporándolos al paisaje urbano de la Ciudad.