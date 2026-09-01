Karina Milei encabeza la reunión de mesa política: foco en reformas parlamentarias en plena presión opositora por morosidad

Después del encuentro con el Gabinete y anuncio de cadena nacional del presidente Javier Milei, se reunió desde las 13 en la Casa Rosada la mesa política que encabeza cada martes la secretaria general de la Presidencia Karina Milei con el objetivo de definir las prioridades de la agenda legislativa y repasar asuntos de gestión.

Esta semana se concretó, por ejemplo, el aumento salarial para las fuerzas de seguridad definido previamente en esta mesa que completan otros ocho miembros del gobierno de La Libertad Avanza.

Participan el asesor presidencial Santiago Caputo, el jefe de Gabinete, Diego Santilli; la jefa de bloque en el Senado, Patricia Bullrich; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; el subsecretario de Presidencia y armador del partido violeta, Eduardo "Lule" Menem.

También el vice jefe de Gabinete Ignacio Devitt. Y Fabián Fernández, secretario de Medios. Estuvo ausente por su asistencia al G20 en los Estados unidos, el ministro de Economía, Luis Caputo. Y no participa de estos encuentros el vocero presidencial, Adrián Ravier, quien desde las 15 de hoy brinda una conferencia de prensa.

Foco en el Congreso y presión opositora por morosidad

Entre las prioridades fijadas para el Congreso, el oficialismo avanzó la semana pasada con la media sanción en Diputados para los proyectos de modificación del régimen de Inocencia Fiscal II y la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central.

Ocurre mientras crece la presión de la oposición en la Cámara baja para tratar proyectos sobre endeudamiento familiar. La morosidad en las familias derivó también en un mensaje reciente de la el monseñor Marcelo Colombo, titular de la Conferencia Episcopal.

Karina Milei lo recibió ayer en la Casa Rosada tras la cita con otros miembros de la Iglesia y del gobierno de Milei para avanzar con la coordinación de la visita del papa León XIV en noviembre.

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