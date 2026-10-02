Karina Milei encabezó en París una ronda de negocios para ampliar las ventas de langostinos y vieiras

La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, encabezó en París la ronda de negocios "Argentina B2B Week" junto al presidente ejecutivo de PromArgentina, Diego Sucalesca. La estrategia de promoción reunió cara a cara a representantes de 14 empresas exportadoras argentinas de langostinos y vieiras con importadores franceses.

La actividad formó parte de la "Argentina Week", la iniciativa del Gobierno para atraer inversiones internacionales que en Francia encabeza el presidente Javier Milei. La delegación está integrada por funcionarios nacionales, más de una decena de gobernadores y empresarios de distintos sectores productivos, entre ellos el pesquero.

"Como nos instruyó Karina Milei, volvemos a demostrar que el modelo Argentina B2B Week funciona: identificamos oportunidades con nuestra inteligencia comercial y conectamos directamente a 14 empresas argentinas con compradores estratégicos franceses", destacó Sucalesca, quien aseguró que el país "tiene un potencial enorme para crecer en el mercado de la pesca".

Francia, un mercado estratégico para la pesca argentina

El langostino argentino llega al mercado con un diferencial: es de captura salvaje, sostenible y trazable. Se trata de un producto tan atractivo que en 2025 le permitió al país exportar por USD 1.000 millones a distintos destinos internacionales.

Francia es el quinto mercado de langostinos del mundo, detrás de Estados Unidos, China, España y Japón, y compra cerca de USD 850 millones anuales. Sin embargo, se abastece mayormente con crustáceos de cultivo, lo que abre una oportunidad para el producto nacional. En vieiras, en cambio, Argentina ya es el primer proveedor del mercado francés, con más del 40% del volumen.

El objetivo de la misión fue hacer crecer las ventas de langostinos, consolidar el liderazgo en vieiras y contactar de forma directa a los compradores franceses para reducir intermediaciones. Hoy, parte de la producción argentina ingresa a Europa a través de hubs de exportación como España.

El escenario también se vio favorecido por el Acuerdo Mercosur-Unión Europea, que entró en vigencia este año. La reducción progresiva de aranceles del bloque europeo le otorgó a la vieira congelada una desgravación inmediata, mientras que el langostino avanza de manera gradual hacia el arancel cero.

Un modelo que ya dio resultados en Estados Unidos

La ronda de negocios se organizó junto al Consejo Federal Pesquero (CFP), la Cámara de Armadores de Pesqueros y Congeladores de la Argentina (CAPeCA), la Cámara Argentina Patagónica de Industrias Pesqueras (CAPIP), la Cancillería y la Embajada argentina en Francia.

"El gran trabajo en equipo que llevamos adelante durante la Ronda de Negocios nos permitió mostrarle al mundo nuestros productos de mar y generar nuevos negocios como los que procura el país", valoró Agustín de la Fuente, presidente de CAPIP. Por su parte, Eduardo Boiero, titular de CAPeCA, destacó que la iniciativa permitió presentar ante los importadores franceses "la calidad de los langostinos y vieiras, que se destacan a nivel global por ser naturales y salvajes".

Con esta misión, PromArgentina replicó en París la estrategia que aplicó en Estados Unidos, donde el país completó en solo nueve meses el cupo de 100.000 toneladas de carne bovina habilitado a comienzos de año por el presidente Donald Trump. Para alcanzar ese logro histórico, el organismo organizó reuniones B2B entre frigoríficos argentinos e importadores en seis ciudades estadounidenses clave para el consumo y la comercialización de carne.