Karina Milei encabezó la reunión de mesa política con foco en las reformas en Diputados y los pliegos en el Senado

Después de las tres horas en las que el presidente Javier Milei ratificó al Gabinete el modelo de ajuste fiscal y motosierra, se reunió hoy por otras tres la mesa política encabezada por Karina Milei. Junto a los ocho miembros que la completan abordaron proyectos inminentes sobre Capital Humano, la agenda legislativa y anuncios económicos.

La cita arrancó a las 13 con los preparativos para el miércoles de sesión maratónica en la Cámara de Diputados por las reformas, con eje en la del Banco Central e Inocencia Fiscal II; y por un jueves clave en el Senado por pliegos judiciales.

Concluyó a las 16 ya que mañana será una jornada clave para La Libertad Avanza. Además de lo que ocurra en el Congreso donde el temario es extenso, a la mañana habrá un anuncio de medidas económicas a cargo del ministro de Economía Luis Caputo.

Luis Caputo dará una conferencia de prensa desde el Ministerio de Economía: anuncios.

La novedad coincide con la participación de hoy en la mesa política de una invitada: la ministra de Capital Humano Sandra Pettovello.

Al cierre de la reunión, fuentes oficiales confirmaron a cronica.com.ar que el anuncio se realizará desde el Ministerio de Economía, pero no dieron más detalle sobre si las decisiones tomadas tienen alguna relación con la asistencia de Pettovello a la mesa política y si están relacionadas con el plano social o son de otro orden.

A la espera de esos detalles que, según explicaron fuentes de la Casa Rosada, los anticipará el área de comunicación de Economía, hicieron hincapié en las prioridades legislativas de la semana en la que trabajan los miembros de la mesa política.

Petovello participó de la mesa política: más proyectos

Como parte de la ronda de ministros que recibe la mesa política, este martes fue el turno de Pettovello. La primera convocatoria fue al de Desregulación, Federico Sturzenegger, tras la derrota en los cambios a la ley de tierras.

Además de Karina Milei, al seguimiento individual de las carteras que realiza la mesa sin la participación del presidente Milei, se suman el asesor presidencial Santiago Caputo; el jefe de Gabinete, Diego Santilli; el ministro Caputo; la jefa de bloque en el Senado, Patricia Bullrich; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; el subsecretario de Presidencia y armador del partido violeta, Eduardo "Lule" Menem.

También el vice jefe de Gabinete Ignacio Devitt. Y Fabián Fernández, secretario de Medios.

La mesa política recibió a Sandra Pettovello.

Con la presencia de Pettovello, se comunicó formalmente que se abordaron "temas vinculados a educación, trabajo, niñez, familia y ANSES. Y se acordó continuar trabajando durante los próximos días en distintos proyectos y medidas en materia educativa que serán enviados al Congreso y dados a conocer próximamente".

Finalmente, en la mesa política se realizó una actualización sobre las últimas decisiones sobre la visita del papa León XIV a la Argentina. Esta semana también será importante al respecto del viaje papal a Sudamérica, mientras se esperan los detalles de la agenda.

De hecho, autoridades de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA) tendrán una audiencia este jueves en Roma con el Santo Padre. El gobierno presta particular atención al domingo 30, cuando se concretará el envío de una avanzada por parte del Vaticano a Buenos Aires.