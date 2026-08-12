Karina Milei habló con Mauricio Macri y Santilli recibe mañana al PRO en la Casa Rosada

En Casa Rosada aseguran que el llamado entre la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el expresidente, Mauricio Macri, fue una "charla positiva" y un "primer paso" para acercar a La Libertad Avanza (LLA) al PRO en la previa de los acuerdos electorales de cara al 2027.

La fuente oficial y al tanto de los detalles del intercambio de casi media hora entre "El Jefe" del partido violeta y el fundador del amarillo transmitió igualmente cautela en diálogo con cronica.com.ar y aclaró: "hay que ir paso por paso" a fin de reconstruir la confianza.

El puntapié será la reunión pactada en la conversación telefónica. A las 11 de mañana el jefe de Gabinete Diego Santilli junto con el subsecretario de la Presidencia y armador de LLA, Eduardo "Lule" Menem, recibirán al jefe de bloque PRO en Diputados, Cristian Ritondo, y al diputado y secretario general del PRO, Federico De Andreis.

"La idea es reafianzar el vínculo para asegurar la continuidad de los cambios impulsados por el presidente Javier Milei", aseguraron a este medio desde el Gobierno.

Santilli y "Lule" Menem con Ritondo en la Casa Rosada.

Esta vez no fueron milanesas con puré compartidas en Olivos con el presidente Milei lo que reactivó los engranajes entre los aliados que supieron blindar los vetos a jubilaciones y universidades, pero que en la última cena allí sufrieron un cortocircuito: fue cuando Macri cuestionó la decisión de que Manuel Adorni se convirtiera en Jefe de Gabinete.

Ya en otra etapa del Gobierno, cuando las encuestas alertan a la cúpula violeta, la noticia de la charla entre Karina Milei y Macri retumbó entre propios y ajenos.

De hecho, fue una jornada de tensión entre libertarios y macristas en el Congreso por los dichos del economista Miguel Boggiano -un amigo del Jefe de Estado- que causó revuelo al defender el proyecto de reforma del Banco Central cuando dijo que, entre otros, "los macristas utilizaron el Central para estafar a la Argentina y destruir por completo el valor de su moneda nacional".

Fue justamente De Andreis quien alzó la voz de queja en el debate en comisiones. El episodio concluyó con un pedido de disculpas de LLA y el aporte de firmas del PRO para que haya dictamen sobre el proyecto.

Más temprano, los aliados parlamentarios habían puesto el gancho también para Inocencia Fiscal II, dos proyectos que Karina Milei fijó como prioritarios en la mesa política que encabeza en la Rosada.

Karina Milei reactiva los engranajes para una acuerdo con Macri.

Por su parte, el gobierno no compartió esta semana agenda oficial de Milei.

En tanto, LLA respiró este miércoles con los resultados en la Cámara de Diputados. La bocanada llega tras el revés en el Senado con los cambios rechazados a la Ley de Tierras y de Manejo del Fuego por el retiro de los apoyos de gobernadores también socios pero del peronismo. Santilli trabaja para que esa diferencia haya sido sólo una pausa en la relación.

Con la cercanía de la época de acuerdos y alianzas electorales, las acciones del PRO vuelven a valorizarse para el partido violeta, donde todavía existe alguna discusión interna por si la estrategia va a incluir candidatos propios en todos los distritos o no.

Por lo menos para la reforma electoral y la suspensión o eliminación o no obligatoriedad de las PASO, será necesario para la Casa Rosada tener listo un entendimiento formal con el macrismo.