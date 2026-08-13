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Jueves, 13 de agosto de 2026

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Karina Milei inaugura sede de La Libertad Avanza bonaerense

La secretaria general de la Presidencia encabezará el acto en Barracas para consolidar la estrategia libertaria de cara a las elecciones de 2027.

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La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, encabezará este jueves la inauguración de una nueva sede de La Libertad Avanza dedicada a la provincia de Buenos Aires. 

El evento busca fortalecer la estructura del partido en el principal distrito electoral del país para respaldar la gestión nacional del presidente Javier Milei y proyectar el crecimiento territorial de la fuerza política.

Estrategia electoral y expansión territorial

El acto formal de apertura está convocado a las 18 en Avenida Caseros 514, en el barrio porteño de Barracas. La locación funcionará como el centro de operaciones políticas para el armado bonaerense del oficialismo.

La actividad se enmarca en la hoja de ruta delineada por la titular del partido, quien este lunes mantuvo reuniones clave con legisladores provinciales para ordenar las líneas de acción directa en cada municipio.

Prioridades legislativas y definición de candidaturas

Durante los encuentros previos, la dirigente fijó la postura sobre el rumbo del espacio. 

"Con los proyectos que tenemos, como la reforma política, la Legislatura unicameral, poniendo en agenda los gastos del peronismo y las vacantes en la Justicia provincial, vamos a instalar un mensaje en cada municipio que tendrá como consecuencia el triunfo electoral en la provincia. Eso es lo que recalcó Karina", detalló un dirigente presente en las reuniones.

Desde la conducción partidaria descartaron discusiones inmediatas sobre los nombres que integrarán las listas. "Falta mucho para eso. Lo que es seguro es que no habrá una primaria ni encuestas para definir postulantes", afirmaron fuentes de la fuerza libertaria.

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