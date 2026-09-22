Karina Milei no viajó a Nueva York y encabeza la mesa política tras las chispas con Bullrich

El viaje de Javier Milei a Nueva York es uno de los pocos sin Karina Milei en la comitiva. La secretaria general de la Presidencia se quedó en el país para supervisar la gestión y la agenda parlamentaria, pero también para seguir de cerca que todos los miembros de la mesa política que encabeza se alineen tras la voluntad del Presidente.

Desde apenas pasadas las 13, "El Jefe" del partido violeta está reunida con esa mesa chica que encabeza y que fue recientemente cuestionada por la voz del Gobierno en el Senado, la jefa de bloque, Patricia Bullrich. La crítica fue directo a parte del corazón del modelo: el ajuste en Discapacidad que figura en el Presupuesto 2027 y de la que asegura no haber sido consultada este año.

Sobre esa afirmación de Bullrich, salió al cruce el jefe de Gabinete, Diego Santilli. Se desmintieron entre los exPRO y la senadora dijo que hoy aclararán los tantos. El hombre a cargo de las negociaciones con los gobernadores para eliminar las PASO con la reforma electoral tiene la confianza de Karina, algo que con Bullrich nunca llegó a ocurrir.

Ya una vez sellaron la paz, en pleno conflicto por Manuel Adorni, pero la foto no alcanzó para frenar el envión de la jefa de bloque en el Senado, que ya expone ahora malestar por la situación económica y pone en duda la estrategia para eliminar las PASO.

La última reunión de mesa política se extendió por casi tres horas y dejó varias esquirlas para el Gobierno, se verá si esta tarde Karina Milei logra apagar las chispas.

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