Karina Milei se reunió con senadores oficialistas tras las críticas por la falta de coordinación

La secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, reunió en las últimas horas a la tropa de senadores nacionales de La Libertad Avanza (LLA) en un encuentro que buscó aliviar tensiones tras las críticas que realizó la titular del bloque, Patricia Bullrich, por la falta de coordinación en el espacio.

El encuentro se realizó en la noche del miércoles en un local gastronómico del barrio porteño de Villa Urquiza y contó con la presencia de la ex ministra de Seguridad. Karina Milei, en tanto, estuvo acompañada por el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, en su rol de vicepresidente de La Libertad Avanza a nivel nacional.

"Una reunión de amistad y compañerismo", aseguró Bullrich al salir de la reunión en un intento de ponerle paños fríos a las recientes controversias dentro del oficialismo.

El encuentro fue en un local gastronómico de la Ciudad de Buenos Aires.

La ex ministra de Seguridad había cuestionado que los cambios sobre las prestaciones y las pensiones por invalidez laboral incluidos dentro del proyecto de Presupuesto 2027 no fueran debatidos previamente dentro de la mesa política. Esa situación y el malestar expresado por los habituales aliados, obligó al Gobierno a dar marcha atrás con los recortes e impulsar una nueva iniciativa que ya obtuvo dictamen de comisión en la Cámara de Diputados.

Asimismo, la reunión entre Karina Milei y los senadores libertarios se concretó en la previa de una sesión clave que se llevará a cabo este jueves en la que el oficialismo buscará aprobar la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA) y la nueva ley de zonas frías, que modifica el esquema de subsidios al gas.

El encuentro se extendió por casi cuatro horas, en una semana en la que la secretaria General de la Presidencia quedó a cargo de la gestión oficialista ya que su hermano Javier Milei se encuentra en Nueva York por su participación en la Asamblea General de la ONU.