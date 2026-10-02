Karina Milei visitó junto a gobernadores el mercado francés donde llegan los productos argentinos

Como parte del viaje de integrantes del Gobierno nacional a Francia para realizar diversas actividades, es que la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Diego Santilli y un grupo de gobernadores visitaron el Rungis Marché International, en la ciudad de París, para conocer el circuito de comercialización de productos argentinos en Europa.

La recorrida se realizó durante la madrugada de este viernes en la capital francesa, en coincidencia con el horario de apertura del mercado y recepción de productos.

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La actividad tuvo como objetivo conocer el proceso de ingreso, distribución y comercialización de productos argentinos en Europa en el Rungis Marché International, considerado el mercado mayorista más grande del mundo.

Otros funcionarios presentes

De la visita participaron también los gobernadores de Chubut, Ignacio Torres; de Santa Cruz, Claudio Vidal; de Corrientes, Juan Pablo Valdés; y de Jujuy, Carlos Sadir.

La delegación se completó con el embajador argentino en Francia, Ian Sielecki; el presidente de la Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional, Diego Sucalesca; y el secretario de Comunicación y Medios, Fabián Fernández.

"A la pesca" de inversiones

Por otra parte, una delegación pesquera conformada por 15 empresas argentinas viajó para mantener reuniones de negocios con referentes de la industria alimentaria de Francia. El objetivo central fue consolidar y expandir en el mercado europeo la presencia de productos premium del Atlántico Sur, tales como el langostino rojo salvaje y la vieira argentina.

El mercado mayorista de productos frescos más grande del mundo constituye el principal hub (centro de conexión) de distribución logística para los productos gastronómicos que ingresan a territorio francés, siendo el destino estratégico clave para las rondas comerciales agroalimentarias y pesqueras de la comitiva.

El Rungis Marché International es el mercado mayorista más grande del mundo (imagen ilustrativa).

La agenda global del evento abarcó también paneles y mesas de negocios enfocadas en cadenas globales de valor, seguridad alimentaria y el desarrollo agroindustrial, buscando conectar la oferta exportable de las provincias argentinas con los principales compradores e importadores de Europa.



