Karina Milei y Diego Santilli participaron de un encuentro de doma en Lincoln

La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, encabezó una visita al municipio de Lincoln para presenciar el octavo encuentro de tradición y doma denominado "Bien Montados".

En la actividad estuvo acompañada por el diputado nacional Diego Santilli y el subsecretario de Gestión Institucional, Sebastián Pareja, en el marco de una recorrida por el interior de la provincia de Buenos Aires.

Respaldo a las tradiciones rurales y cercanía territorial

La comitiva oficial presenció las actividades ecuestres y conversó con los asistentes y productores rurales de la localidad de El Triunfo.

La presencia de los dirigentes en el predio reafirma la estrategia del espacio político de incrementar su presencia en los distritos bonaerenses mediante eventos de fuerte convocatoria cultural.

Durante la jornada, los referentes remarcaron la importancia de mantener vivas las costumbres criollas y apoyar las manifestaciones del campo argentino.

El despliegue en el territorio busca consolidar la estructura del oficialismo en los municipios agropecuarios de la cuarta sección electoral.

Consolidación del armado político en la provincia

El recorrido conjunto expone la coordinación entre los sectores del oficialismo y sus aliados estratégicos para fortalecer el trabajo político bonaerense.

La inclusión de Diego Santilli junto al equipo que encabeza Sebastián Pareja apunta a afianzar la unidad organizativa de cara a los próximos desafíos electorales.

Tras la participación en la fiesta campera, los funcionarios mantuvieron reuniones con dirigentes locales para evaluar las demandas del sector productivo de la zona. Según fuentes oficiales, el espacio busca afianzar una alternativa competitiva en los distritos gobernados por la oposición provincial.