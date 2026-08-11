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Martes, 11 de agosto de 2026

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CRÍTICAS

Kicillof apuntó contra Milei por las obras públicas: "Se está robando los recursos"

El gobernador bonaerense criticó el abandono de las rutas nacionales durante la inauguración de una escuela técnica en Berazategui y cruzó la gestión del Poder Ejecutivo.

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El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, arremetió duramente contra el presidente Javier Milei durante la inauguración de un establecimiento educativo en Berazategui

El mandatario provincial denunció la paralización de la infraestructura vial en todo el país y cuestionó el destino de la recaudación del combustible: "Cuando cada trabajador carga combustible está contribuyendo a un fondo con asignación específica para mantener y expandir la red vial argentina. El problema es que Milei se está robando todos esos recursos".

Críticas a la política educativa y apertura de la Escuela Técnica N° 7

Durante el acto en el barrio Bustillo, Axel Kicillof estuvo acompañado por el intendente Carlos Balor y la directora general de Cultura y Educación, Flavia Terigi

En ese marco, se inauguró el nuevo edificio de la Escuela de Educación Secundaria Técnica N° 7, una obra que requirió una inversión de $2.842 millones de pesos y que había sido frenada por el Gobierno.

El gobernador diferenció la gestión provincial del Poder Ejecutivo nacional al señalar que "en jornadas como estas quedan expuestos dos modelos de gestión antagónicos: en uno predominan la deserción y el abandono; y en el otro, las políticas públicas que garantizan y amplían el derecho a la educación".

Un nuevo centro de operaciones para AUBASA

Posteriormente, junto al ministro de Infraestructura y Servicios Públicos, Gabriel Katopodis, y el presidente de AUBASA, José Arteaga, el jefe provincial presentó las nuevas instalaciones de la empresa estatal vial en el Polo Design. La sede cuenta con tecnología para la gestión del tránsito y la asistencia vial.

Las imputaciones de Axel Kicillof sobre la obra pública se produjeron luego de que el vocero presidencial, Adrián Ravier, reconociera que la Casa Rosada reasignó partidas destinadas al mantenimiento vial con el objetivo de alcanzar el equilibrio fiscal.

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