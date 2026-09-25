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Viernes, 25 de septiembre de 2026

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DECLARACIONES

Kicillof apuntó contra Milei y habló de su futuro político: "Cuenten conmigo para lo que haga falta"

El gobernador bonaerense cuestionó las medidas económicas del Gobierno, criticó el discurso de Javier Milei ante la ONU y se refirió a la posibilidad de una candidatura de cara a 2027.

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El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, volvió a cuestionar al gobierno de Javier Milei. En esa línea, apuntó contra las políticas económicas, los cambios en el régimen de Zonas Frías y la política exterior del Ejecutivo nacional.

Uno de los principales cuestionamientos del mandatario bonaerense estuvo relacionado con el impacto de la modificación del beneficio tarifario para el gas. 

Kicillof sostuvo que numerosos distritos bonaerenses dejarán de recibir el subsidio y acusó al Gobierno de ejercer presión sobre las provincias. "Es un Gobierno que trabaja con la extorsión con las provincias. Todo lo plantea de esta manera", afirmó el gobernador durante una entrevista con C5N. 

Además, sostuvo que las tarifas registraron fuertes incrementos y advirtió sobre sus consecuencias para la actividad productiva, el empleo y la industria.

Kicillof también se refirió al reciente viaje de Milei a Estados Unidos y a su participación en la Asamblea General de las Naciones Unidas. 

En ese contexto, lanzó una de sus críticas más fuertes: "El discurso de Milei en la ONU es un papelón". También cuestionó la relación del Presidente con Donald Trump y la orientación de su política internacional.

En otro tramo de la entrevista, el gobernador cuestionó la agenda internacional del Gobierno y afirmó: "Está todo el planeta hablando de regular la inteligencia artificial, todos menos Milei. Y nos está metiendo en guerras que no son nuestras".

Finalmente, Kicillof habló sobre las interpretaciones políticas de su frase "cuenten conmigo", pronunciada durante un acto en Avellaneda. Si bien la expresión fue vinculada con una eventual candidatura presidencial para 2027, el gobernador volvió a poner el foco en la construcción de una alternativa política colectiva.

"Hay que construir y no es contra nadie. Tenemos que construir porque no podemos permitir cuatro años más de Milei", sostuvo Kicillof al cerrar la entrevista.

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