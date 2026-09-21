Kicillof busca crear un frente amplio para enfrentar a Milei en 2027

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, planteó la necesidad de construir una alternativa política amplia para competir contra el presidente Javier Milei en las elecciones de 2027.

Las declaraciones suceden tras el plenario del Movimiento Derecho al Futuro en Avellaneda, donde el mandatario bonaerense propuso convocar a diversos sectores sociales, productivos y políticos afectados por las medidas del Gobierno nacional.

El referente opositor remarcó que el descontento social por sí solo no garantiza un triunfo electoral si no se consolidan propuestas concretas que vuelvan a entusiasmar a la ciudadanía.

Además, abogó por recorrer el país para estructurar un espacio con representación federal y territorial.

Estrategia electoral y llamado a la unidad opositora

El planteo del gobernador apunta a no limitar la construcción política al marco estricto del peronismo.

Según su visión, resulta fundamental sumar a sectores de la industria, la ciencia, las universidades y la salud que sufren las políticas de recorte aplicadas desde la administración central.

Respecto a las candidaturas para los próximos comicios, remarcó que la definición de nombres debe ser la consecuencia de una construcción colectiva previa y no un punto de partida. En ese contexto, llamó a evitar especulaciones individuales y a concentrar esfuerzos en la articulación de consensos.

Cuestionamientos al rumbo económico e institucional

Durante sus intervenciones, el mandatario renovó sus críticas hacia la gestión económica de la Casa Rosada. Cuestionó la desarticulación de áreas vinculadas con el desarrollo científico y universitario, al tiempo que advirtió sobre el impacto del modelo en el tejido industrial y laboral del país.

Asimismo, reiteró el reclamo por los fondos coparticipables que la provincia de Buenos Aires mantiene en controversia con la administración central. El mandatario insistió en que la disputa por los recursos adeudados afecta directamente la prestación de servicios esenciales como la salud y la educación en el territorio bonaerense.