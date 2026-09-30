Kicillof criticó el fallo de la Corte que eliminó restricciones para la venta de tierras a extranjeros: "Se proponen legalizar la entrega y el saqueo"

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, cuestionó este miércoles la decisión de la Corte Suprema de eliminar las restricciones para la venta de tierras a extranjeros. El máximo tribunal de Justicia así lo dispuso al revocar el fallo que había declarado la inconstitucionalidad del artículo DNU 70/23, que derogó la denominada Ley de Tierras Rurales.

"El fallo de la infamia. La Corte acaba de tomar una decisión gravísima que afecta la soberanía nacional y la voluntad popular", sostuvo el mandatario bonaerense en un mensaje publicado en su cuenta en X.

Luego, recordó que "hace menos de dos meses, miles de argentinos se movilizaron para rechazar la entrega del territorio y el Gobierno 'Nacional' tuvo que retirar su proyecto porque no conseguía los votos en el Senado" y lamentó que "lo que no pudieron conseguir con el Congreso y con el pueblo, ahora pretenden conseguirlo a través del Poder Judicial".

"Termina de caerse la careta del supuesto Milei 'malvinero'"

En su publicación, Kicillof criticó que la decisión de la Corte "se proponen legalizar la entrega y el saqueo".

Asimismo, aprovechó para renovar cuestionamientos al presidente Javier Milei. "Termina de caerse la careta del supuesto 'malvinero'. Detrás de los discursos fingidos, el propósito es muy concreto: entregar recursos estratégicos y subordinar los intereses nacionales a intereses extranjeros", sentenció el gobernador.

En las últimas horas, la Corte Suprema revocó la sentencia que había declarado la inconstitucionalidad del artículo 154 del DNU 70/2023 del Gobierno que derogaba la Ley de Tierras, al considerar que la entidad que promovió la demanda, el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM), carecía de legitimación.

La decisión también se basó en la inexistencia de un caso judicial en los términos establecidos por la Constitución Nacional.