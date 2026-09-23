Kicillof se reunió con José Luis Manzano y empresarios en Nueva York

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, mantuvo una reunión de trabajo con el empresario José Luis Manzano y representantes de fondos de inversión en la ciudad de Nueva York.

El encuentro se desarrolló en el marco de una gira institucional por Estados Unidos, donde la comitiva provincial buscó mostrar estabilidad financiera, cuestionar el rumbo económico nacional y dialogar con acreedores sobre los compromisos de deuda externa.

La mesa de debate contó con la presencia de directivos de firmas internacionales y tenedores de bonos bonaerenses. Durante la jornada, la delegación oficial repasó los indicadores productivos de la región y la situación macroeconómica del país.

Diálogo con fondos de inversión y señales financieras

Durante la reunión en suelo estadounidense, el mandatario de la Provincia de Buenos Aires expuso los lineamientos de su gestión productiva y la capacidad de pago del distrito.

El diálogo estuvo orientado a sostener la previsibilidad cambiaria y garantizar el cumplimiento de los vencimientos soberanos.

Acompañado por el ministro de Gobierno, Carlos Bianco, y la asesora en Asuntos Internacionales, Cecilia Nicolini, el mandatario provincial marcó diferencias con las decisiones macroeconómicas de la administración central de Javier Milei. La comitiva resaltó las fortalezas del entramado industrial bonaerense frente a los inversores norteamericanos.

Agenda académica e integración regional en Estados Unidos

Además de la actividad con el sector financiero, la agenda de Axel Kicillof incluyó una presentación en la universidad The New School, organizada por el Observatorio de América Latina.

Allí, el economista expuso ante referentes académicos sobre el futuro de la democracia y los desafíos productivos de la región.

Frente al auditorio universitario, la máxima autoridad provincial llamó a potenciar un bloque multilateral sudamericano y defender el valor estratégico de los recursos naturales junto al sistema científico nacional.