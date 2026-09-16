Kicillof y Massa salen a escena en un sábado clave, antes de la batalla con LLA por las PASO

El sábado el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, encabeza el plenario federal del Movimiento Derecho al Futuro (MDF), en Avellaneda y cierra con un discurso en el que se espera que retome la ofensiva contra el gobierno de Javier Milei. En paralelo, en la ciudad de Buenos Aires se reúne la juventud del Frente Renovador (FR) y crecen las especulaciones con la presencia de su líder, Sergio Massa.

La dirigencia peronista levantará así el perfil con dos movimientos partidarios este fin de semana mientras La Libertad Avanza da señales de acelere en las negociaciones con los gobernadores para conseguir los votos que le faltan en el Congreso para la reforma electoral que elimina las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO).

Kicillof dará muestras del músculo construido en estos años, de cara al 2027. Desde las 11 abrirá el plenario "Organizar la esperanza" con toda la primera plana de sus funcionarios y dirigentes del espacio MDF.

Viene de marcar el contraste con Milei en Misiones, séptima provincia recorrida en las últimas semanas, donde lo recibió el gobernador Hugo Passalacqua. Se estima que en Avellaneda hablará a las 14.

Kicillof recorrió Misiones y visitó a yerbateros.

La cita de Kicillof con la militancia coincide con un movimiento poco habitual de Milei que estará el viernes en la ciudad bonaerense de Bahía Blanca, también para un acto partidario. La actividad central se desarrollará desde las 16.30 en el hotel Land Plaza y el Presidente recorrerá el puerto.

Por su parte, la actividad del Frente Renovador de este sábado se trata de un encuentro de la juventud organizado en una universidad pública por Malena Galmarini. Pero todavía no se definió cuál sede de la UBA.

Puertas adentro del FR las fuentes consultadas por este medio sólo deslizan sobre su conductor que hay "un incipiente posicionamiento", pero no adelantan definiciones o actos con la palabra de Massa "hasta que arranque el 2027".

Massa viene de hacer declaraciones con impulso a proyectos sobre alivios para familias endeudadas en el Congreso. Fue en el homenaje a José Manuel de la Sota que reunió a todas las tribus. Kicillof envió a Carlos Bianco, ministro de gobierno bonaerense, por ejemplo. Lo más llamativo, compartieron foto con el peronismo cordobés que no suele mostrarse con el kirchnerismo. Hubo saludos con el gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, y su antecesor Juan Schiaretti.

PASO: Doble advertencia a gobernadores

Definir el candidato presidencial del peronismo en una PASO es el único punto de acuerdo sobre la estrategia electoral para el 2027 al que llegaron las tres tribus que, por ahora, suenan con intenciones de estar en la boleta para enfrentar al presidente Milei en su búsqueda por la reelección.

Fue el consenso al que llegaron en la reunión del Hotel Emperador Kicillof, Massa y Máximo Kirchner, conductor de La Cámpora y la voz de confianza de la expresidenta de la Nación, Cristina Kirchner, quien cumple condena en San José 1111 e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos (esta semana hubo novedades de sus abogados, que llevaron el reclamo a la ONU).

El peronismo está lejos de un candidato "de unidad" elegido a puertas cerradas, pero en esa cumbre se sentenció una premisa nada menor: que lo definan las urnas. Para eso, necesitan de las primarias. Luego, habría unidad -según afirmaron comprometerse- pero resignificada: el que pierde, acompaña y se incorpora, no queda afuera del proyecto. ¿El proyecto o modelo a proponer? Ese debate no está saldado.

La Libertad Avanza apura para eliminar las PASO.

La Libertad Avanza acelera mientras para borrar esa instancia de votación, bajo argumento del gasto que representa para el Estado. Es así que por estos días la mesa política advierte a gobernadores que no se alineen con su objetivo.

A los aliados que dudan o a los dialoguistas por convencer les está llegando el mensaje que baja Karina Milei, "El Jefe" violeta: si hay PASO, no habrá acuerdo electoral y la Casa Rosada jugará con todo en esas provincias y localidades para que gane la boleta de La Libertad Avanza.

La presión, esta vez y como segunda consecuencia de la cumbre en el Hotel Emperador, llegó también por el lado de la alta dirigencia peronista que evitó opinar sobre los jefes provinciales del justicialismo que facilitaron leyes a Milei en los que va de gestión, blindando vetos y sellando las bases para el ajuste y motosierra. Los que levanten la mano para eliminar o suspender las PASO 2027 serán fuertemente rechazados por el justicialismo. Ahora sí.