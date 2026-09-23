La aclaración de la jueza que falló contra el baja de edad de imputabilidad: "Un caso concreto"

La jueza Laura Beatriz De Marinis explicó los fundamentos de su sentencia luego de haber declarado la inconstitucionalidad del artículo 1.º de la Ley 27.801 y sobreseer a un menor de 14 años imputado por tentativa de robo. "Esto no es un mensaje de impunidad; la causa no se archivó y se sigue investigando", señaló y aclaró que la normativa "sigue vigente" porque se aplica en el caso de los otros menores implicados en el hecho policial.

De esta manera, la magistrada brindó precisiones en medio de los cuestionamientos del Gobierno Nacional, la apelación de la fiscalía y el anuncio de la administración porteña de impulsar un pedido de jury en su contra.

Durante una entrevista, remarcó el alcance puntual de la resolución dictada a partir de un planteo de la Defensa Oficial respaldado por la Asesoría Tutelar: "Lo primero que quiero dejar bien en claro es que esto es una decisión en un caso concreto".

"No podemos analizar el planteo de inconstitucionalidad en abstracto, sino que tenemos que anclarlo al caso concreto", apuntó la titular del Juzgado en lo Penal Juvenil, Contravencional y de Faltas N.º 3 de la Ciudad de Buenos Aires.

Como bien se informó, el expediente se originó tras la persecución en la vía pública a un hombre de 47 años por parte de un grupo de adolescentes con fines de robo, hecho que fue frustrado por la intervención policial. Mientras el joven de 14 años resultó sobreseído, la investigación penal continúa respecto de los demás involucrados de 16 años, a quienes se les aplica la ley vigente.

Frente a la repercusión de la medida, la jueza descartó que la resolución implique un freno a las actuaciones judiciales: "Me parece importante entender que esto no es un mensaje de impunidad; la causa no se archivó y se sigue investigando. Quiero remarcar que la ley sigue vigente y se está aplicando respecto de los adolescentes de 16 años que estaban con él".

En la misma línea, desde el Juzgado N.º 3 ya se había aclarado mediante un comunicado oficial que "la declaración de inconstitucionalidad efectuada en la resolución se circunscribe exclusivamente a este caso y a este adolescente, en atención a las particulares circunstancias acreditadas en el expediente".

Al responder a los cuestionamientos sobre la redacción del fallo y su tratamiento sobre la persona damnificada, De Marinis valoró su trayectoria profesional y explicó el estilo utilizado en la sentencia: "Lo que escribí respecto de qué tiene que hacer el mundo adulto es poner en lenguaje claro y un poco más coloquial lo mismo que dijo el comité en dicha observación".

"Quiero transmitir a la población que este es un fallo emitido por una jueza especializada no solo en derecho penal, sino también en problemáticas infanto-juveniles, por lo que cuento con un bagaje de conocimientos que me lleva a escribir de esta forma para que los propios adolescentes puedan entender qué estoy resolviendo", apuntó durante la nota en Modo Fontevecchia.

Luego, sobre el hombre de 47 años que sufrió el intento de sustracción de sus pertenencias, reconoció el temor generado por el hecho, aunque precisó los detalles del cuadro contravencional: "Lo cierto es que no sufrió una lesión particular en su integridad física ni existió un hecho de violencia física".

Pedido de jury, apelación fiscal y delitos graves





Cabe recordar que el escenario judicial se complicó tras la reacción de distintos sectores institucionales. Dos integrantes de la Unidad Fiscal Especializada en Materia Penal Juvenil presentaron la apelación correspondiente y solicitaron el apartamiento de De Marinis para que la causa recaiga en otro juzgado.

La titular del Juzgado en lo Penal Juvenil, Contravencional y de Faltas N° 3 de la Ciudad de Buenos Aires, Laura Beatriz De Marinis.

A su vez, el ministro de Justicia porteño, Gabino Tapia, anticipó que promoverá un pedido de jury de enjuiciamiento ante el Consejo de la Magistratura.

Ante la consulta sobre el impacto de su postura ante hechos delictivos de mayor severidad, la magistrada diferenció el caso juzgado de aquellos expedientes donde suceden hechos trágicos: "Hay casos -y creo que queda claro en mi resolución- que son aberrantes y donde lo que está en juego es el valor vida".

"Cuando se pone en juego el valor vida, hay que analizar cuáles fueron las intervenciones estatales en la trayectoria vital de ese adolescente que no le permitieron introyectar la vida como el valor más preciado. En esos casos habrá que hacer un análisis puntual y no quiero adelantar criterio", concluyó.



