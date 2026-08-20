La actividad económica creció 2,7% interanual en junio impulsada por la minería

La actividad económica registró un incremento interanual del 2,7% durante el mes de junio, según los datos difundidos por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

El resultado representa la segunda mayor suba del año en el Estimador Mensual de Actividad Económica, impulsado principalmente por la recuperación de los sectores extractivos y primarios.

Los sectores clave detrás del crecimiento económico

El desempeño del mes estuvo marcado por el fuerte empuje de la Explotación de minas y canteras, junto con la consolidación del sector de Agricultura, ganadería, caza y silvicultura.

Ambos rubros lideraron las variaciones positivas en la comparación frente al mismo período del año anterior.

En la medición desestacionalizada respecto al mes previo, el EMAE mostró una variación positiva, confirmando una trayectoria de estabilización en determinados bloques productivos vinculados a la exportación y los recursos naturales.

Comportamiento dispar en la industria y el comercio

A pesar del impulso del sector minero y agropecuario, el indicador reflejó heterogeneidad en el aparato productivo. Ramas vinculadas al mercado interno, como la Industria manufacturera y el Comercio mayorista y minorista, continuaron mostrando caídas en la comparación interanual.

El INDEC continuará con el monitoreo de los principales agregados macroeconómicos para evaluar la sostenibilidad del ritmo de actividad durante el segundo semestre.