La ANLIS Malbrán y Roche firmaron un convenio para reforzar la investigación de enfermedades infecciosas

El Ministerio de Salud de la Nación, a través de la Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud "Dr. Carlos G. Malbrán" (ANLIS Malbrán), firmó un convenio marco de colaboración con la empresa Productos Roche S.A.Q.e.I. para el abordaje conjunto de las enfermedades infecciosas prevalentes en el país. La alianza busca generar nuevos conocimientos y herramientas para mejorar la prevención y la atención de los pacientes, favoreciendo a la vez el uso eficiente de los recursos.

El ministro de Salud, Mario Lugones, destacó que el convenio "representa un paso más en el fortalecimiento de una alianza público-privada en la que el conocimiento y la capacidad científica de la ANLIS Malbrán se ponen al servicio de la innovación y del desarrollo de productos para la salud". Y sumó que la iniciativa "es parte de una visión que busca que la salud sea un motor de desarrollo, inversión y crecimiento para la Argentina".

ALIANZA PÚBLICO-PRIVADA PARA IMPULSAR LA INNOVACIÓN EN SALUD



A través de la @ANLIS_Malbran avanzamos en un acuerdo con Roche Argentina para trabajar en proyectos de investigación e innovación sobre enfermedades infecciosas. A través de esta alianza, el Malbrán aportará a la... https://t.co/VBVFhDSuRF — Mario Lugones (@Mariolugones_ar) August 20, 2026

Por su parte, la titular de la ANLIS Malbrán, Claudia Perandones, valoró la experiencia del organismo y sostuvo que los conocimientos y herramientas que se desarrollen permitirán "continuar fortaleciendo el sistema sanitario y anticiparnos a los desafíos que plantean las enfermedades infecciosas".

Qué buscará el acuerdo

Uno de los ejes centrales es fortalecer la capacidad de detección y caracterización de agentes infecciosos. Para eso, la ANLIS Malbrán y Roche buscarán desarrollar herramientas y nuevas capacidades científicas que permitan detectar virus e identificar sus resistencias a los antimicrobianos, además de generar evidencia local y soluciones diagnósticas integradas para una respuesta sanitaria más oportuna.

Cada iniciativa concreta deberá contar con convenios específicos que fijen objetivos, actividades, recursos, responsabilidades y cronogramas. El acuerdo establece expresamente que su firma no implica contraprestaciones entre las partes ni un tratamiento preferencial a los productos de Roche, y que tampoco genera exclusividad: ambas instituciones conservan la posibilidad de celebrar acuerdos similares con terceros.

Desde la empresa, la presidenta de Roche Argentina, María Pía Orihuela, señaló que articular con una institución de referencia como la ANLIS Malbrán "permitirá crear mejores condiciones para que la ciencia y la innovación se traduzcan en soluciones concretas". En la misma línea, el gerente general de Roche Diagnóstica, Guido Bartalena, afirmó que un diagnóstico oportuno "puede hacer la diferencia para las personas" y contribuir a la sustentabilidad del sistema de salud.

Parte de una agenda más amplia

La firma se inscribe en la agenda del Gobierno nacional para fortalecer la investigación y las capacidades científico-tecnológicas del país. A fines de mayo de este año, el Ministerio de Salud y la Cámara Argentina de Especialidades Medicinales (CAEMe) anunciaron una agenda de inversión de USD 8.000 millones para los próximos seis años, destinada a ampliar la investigación clínica, generar empleo calificado y profundizar la inserción argentina en las cadenas globales de investigación y desarrollo.

El convenio entre ANLIS Malbrán y Roche, en tanto, fija un marco para identificar oportunidades de colaboración manteniendo la autonomía institucional, la transparencia y las condiciones de competencia previstas en la normativa vigente, como parte de una estrategia orientada a consolidar a la salud como un sector estratégico para el desarrollo del país.