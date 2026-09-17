La Armada avanza con la destitución de nueve efectivos por presunto cobro de sobresueldos

La Armada Argentina desplazó de sus funciones a nueve militares involucrados con la presunta trama de corrupción detectada en el sistema de liquidación de sueldos y puso en marcha una instrucción disciplinaria que puede terminar con la destitución de los responsables.

Así lo dispuso el jefe de la Armada, almirante Juan Carlos Romay, quien ordenó el relevo de sus destinos de ocho capitanes de corbeta y un suboficial denunciados por haber recibido cobros indebidos durante distintos períodos.

Además, se determinó el pase a disponibilidad ya que los nueve efectivos serán investigados bajo el Código de Disciplina de las Fuerzas Armadas. La medida corre por separado de la causa que se tramita en la Justicia.

El pase a disponibilidad está contemplado en la Ley de Personal Militar y establece que los involucrados quedan transitoriamente sin funciones por un plazo máximo de un año. En caso de comprobarse las irregularidades, las sanciones previstas pueden llegar hasta la destitución.

La denuncia

La investigación interna se inició luego de que la Armada Argentina presentara una denuncia penal ante el Juzgado Federal N° 2 tras descubrir una supuesta trama de corrupción interna en el área de liquidación de haberes.

El jefe de la Armada, almirante Juan Carlos Romay, ordenó el relevo de sus destinos de ocho capitanes de corbeta y un suboficial.

El jefe de Administración Financiera, Carlos Alberto Castro Maggio, impulsó la presentación tras detectar 645 acreditaciones indebidas realizadas entre julio de 2022 y enero de 2026, las cuales acumulan un perjuicio económico de $981.148.567,88.

El esquema delictivo operaba manipulando de forma directa las planillas enviadas al Banco Nación. Los responsables agregaban sumas sin respaldo legal durante el procesamiento del pago de más de 24.000 agentes y, una vez ejecutadas las transferencias, restauraban los archivos a su estado original para evitar que los cobros ilegales figuraran en los recibos de sueldo oficiales.

"La correcta administración de los recursos públicos constituye un compromiso indeclinable para el Ministerio de Defensa, del cual depende la Armada Argentina. Existe tolerancia cero frente a cualquier irregularidad en su manejo y se adoptarán todas las medidas que correspondan para determinar responsabilidades y garantizar el cumplimiento de la ley", expresó la Armada a través de un comunicado tras realizar la denuncia.