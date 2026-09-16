La Armada denunció corrupción interna en sueldos por $1.000 millones

La Armada Argentina presentó una denuncia penal ante el Juzgado Federal N° 2 tras descubrir una trama de corrupción interna en el área de liquidación de haberes.

El jefe de Administración Financiera, Carlos Alberto Castro Maggio, impulsó la presentación tras detectar 645 acreditaciones indebidas realizadas entre julio de 2022 y enero de 2026, las cuales acumulan un perjuicio económico de $ 981.148.567,88.

Modificación manual de lotes bancarios y desvío a familiares

El esquema delictivo operaba manipulando de forma directa las planillas enviadas al Banco Nación.

Los responsables agregaban sumas sin respaldo legal durante el procesamiento del pago de más de 24.000 agentes y, una vez ejecutadas las transferencias, restauraban los archivos a su estado original para evitar que los cobros ilegales figuraran en los recibos de sueldo oficiales.

Un 44,25% de los fondos girados -suma superior a los $434 millones- terminó en manos de cuatro personas sin relación funcional con la institución: María del Carmen Prieto, Damián Andrés Santana, Amalia Cristina Díaz y Natalia Carolina Yahia.

Las actuaciones señalaron a Ariel Baltasar Atanasoff, exjefe del Departamento Revista, quien admitió haber realizado maniobras manuales para favorecer económicamente a María del Carmen Prieto, su cónyuge, receptora de más de $ 152 millones.

Dobles cobros y medidas disciplinarias en la fuerza

La auditoría interna expuso también irregularidades en el personal de la institución.

En los registros figura el caso de Roberto Eduardo Castro, quien percibió liquidaciones locales y en el exterior de forma simultánea, y el de su cónyuge, Luana Magalí Piedigrossi, que cobró fondos mientras gozaba de una licencia sin goce de sueldo.

Tras el hallazgo, las autoridades navales desplazaron de sus cargos a los involucrados, preservaron las evidencias informáticas y reestructuraron los esquemas de control en la liquidación de haberes.

Aunque la fuerza logró recuperar $ 42.574.267,63, la investigación judicial busca determinar el destino final de los más de 938 millones de pesos restantes.