La CGT acusó al Gobierno de "construir un show" en el que "no se discute ni se debate nada"

El cotitular de la CGT Cristian Jerónimo arremetió contra el Gobierno tras la falta de acuerdo en la última reunión del Consejo del Salario Mínimo, Vital y Móvil que estipula el sueldo mínimo en todo el país.

En primer lugar, señaló que desde la central obrera habían planteado de que el encuentro se realice de forma presencial a la Secretaría de Trabajo al considerar que no se podía "sostener la virtualidad".

"No hay ninguna excusa para no juntarse presencialmente y verse la cara, y construir un debate y una discusión mucho más transparente y con un grado de credibilidad que refleje lo que realmente demanda el sector del trabajo", afirmó el dirigente cegetista en declaraciones radiales.

Y añadió que sino siguen "aportando a un show que quiere construir el Gobierno, en el que realmente no se discute ni se debate nada". "Solamente uno va a terminar de darle la conformación para que ellos terminen unilateralmente decidiendo cuál es el número que mejor les cierre", remarcó.

Falta de acuerdo

El pedido de la CGT, la CTA de los Trabajadores (CTA-T) y la CTA Autónoma (CTA-A) instaba a llevar el salario mínimo a $911.202 para julio y a $993.300 para diciembre "mínimamente, para que no sigamos debajo de la indigencia".

No obstante, Jerónimo afirmó que "la contrapropuesta terminó siendo de 468.000 pesos recién para abril del año que viene". "Es ahí cuando nosotros planteamos que no íbamos a convalidar esto y que nos retirábamos", agregó.

Por último dijo que la CGT seguirá con su "plan de acción, que viene marcando distintos puntos de agenda, como fue la movilización por los endeudados", aunque no avisoró un paro en el corto plazo.

"Nosotros tenemos muy claro que hay que construirlo en el tiempo, con el mayor grado de consenso posible, para que tenga la contundencia necesaria. Si todos los problemas que tiene la Argentina los resolviéramos con un paro, hubiésemos hecho todos los paros que fueran necesarios. Me parece que no es la salida tampoco", lanzó.