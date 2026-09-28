La CGT apuntó contra Milei por sus dichos sobre la recesión: "Viven en una realidad paralela"

Uno de los líderes de la Confederación General de los Trabajadores (CGT) cruzó duramente al presidente Javier Milei luego de que cuestionara los datos de la actividad económica. "Hay recesión, caída de empleo, cierre de empresas", planteó el sindicalista Cristian Jerónimo y advirtió: "Quiere construir un relato".

El cosecretario general de la central sindical aseguró que la situación económica "es crítica" y cuestionó a la administración libertaria: "Viven en una realidad paralela, cuando no les cierran los números dicen que los números no son los reales".

Como bien se informó, el mandatario negó que haya recesión y afirmó que los indicadores económicos oficiales "arrojan cualquier cosa".

"Lo que hay es una desaceleración del ritmo de expansión", consideró Milei durante una entrevista televisiva donde fue consultado por la caída mensual de 2,9% que registró la actividad en julio.

En este sentido, el titular de la CGT castigó: "Construyen una falacia, quieren construir un relato adverso a la realidad de la gente en su vida diaria".

"Este programa económico lo único que muestra es el fracaso, la profundización de la pobreza. Lo único que plantea el Presidente es que estamos en el mejor momento de la Argentina", describió en una entrevista con FuturockFM.

"Está a la vista que la situación es crítica, por el grado de crueldad que tienen a la hora de tomar medidas que son todas en contra de la sociedad, y en beneficio de los sectores más concentrados de la economía", insistió Jerónimo.

Del mismo modo, el dirigente gremial alertó sobre la gestión económica del líder de La Libertad Avanza: "Quieren construir relatos favorables a las decisiones políticas que toman, cuando la realidad muestra el fracaso de su modelo económico. Dice que 'la economía está en su mejor momento, que está volando, que la gente está bien'. Pero hay recesión, caída de empleo, cierre de empresas".

Por otra parte, rechazó las declaraciones del Presidente de que en lo que va de su gestión se crearon más de 50.000 puestos de trabajo: "Son datos mentirosos, hubo migración muy grande del sector formal al informal".

Cabe señalar que las declaraciones de Jerónimo se producen en la previa de la cumbre que tendrán el martes más de 20 gremios de la CGT, de "mesa chica ampliada", para empezar a definir las próximas medidas de protesta.

Después de las tres marchas que hicieron en conjunto con las dos CTA y los movimientos sociales en los últimos mese, los máximos referentes de la entidad de la calle Azopardo se reunirán desde las 16 en la sede de la UOCRA.



