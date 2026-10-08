La CGT confirmó una marcha "en defensa de la industria nacional"

La Confederación General del Trabajo (CGT) marchará hoy hacia el edificio del ex Ministerio de Industria, ubicado en el microcentro porteño, "en defensa de la industria nacional" y por una Argentina "con producción, empleo y desarrollo".

Bajo el lema "Las Malvinas son argentinas, la industria nacional también", el triunvirato de la central obrera -conformado por Jorge Sola (Seguros), Octavio Argüello (Camioneros) y Cristian Jerónimo (Vidrio)- señaló que la industria no solo es producción, sino "trabajo, soberanía y futuro".

"Frente a un modelo que deteriora el entramado productivo y pone en riesgo miles de puestos de trabajo, el movimiento obrero vuelve a las calles. Vení con tu ropa de trabajo, cascos y cualquier otro elemento representativo de tu actividad. Que el Gobierno entienda que en la calle está la voz de quienes defendemos el futuro productivo de nuestro país", manifestaron desde la central obrera a través de sus redes sociales.

Por su parte, Sola aseguró que el plan económico impuesto por el presidente Javier Milei debería "permitir importar sin destruir la capacidad de producir y generar trabajo" en el país, ya que se puede tener "precios competitivos".

"Necesitamos avanzar en una reforma impositiva que alivie la carga sobre la producción y el trabajo", añadió, en declaraciones radiales.

"Argentina no puede competir en igualdad de condiciones con productos fabricados bajo reglas laborales y estructuras de costos completamente diferentes a las nuestras", planteó el cosecretario general.

La central obrera convocó a movilizar contra el Gobierno de Javier Milei.

En esta oportunidad no acompañarán otras centrales obreras ni otros movimientos sociales que estén por fuera de la CGT. De todas maneras, las dos CTA (Autónoma y de los Trabajadores) y gremios universitarios se movilizarán el próximo jueves en la 5.ª Marcha Federal Universitaria, a la que se sumará la CGT.

Hoy, a las 15, los sindicatos adheridos a la CGT se congregarán en Diagonal Sur y Perú y se movilizarán hasta el ex Ministerio de Industria para defender a quienes "trabajan, producen e invierten en nuestro país".

Desde el inicio del mandato del presidente Javier Milei, la central obrera mantiene una postura de oposición y confrontación e incluso cuestiona sus políticas económicas, su plan de ajuste, la caída de la actividad industrial y la pérdida de empleo.

Asimismo, denuncia que la apertura comercial, que impulsa el Gobierno nacional principalmente a través del ministro de Economía, Luis Caputo, provoca un "proceso de desindustrialización, el cierre de pymes y la destrucción de miles de puestos de trabajo registrados", y calificó la gestión como un "modelo de persianas bajas".

En varias oportunidades, el triunvirato cegetista cuestionó a Milei por haber negado la existencia de una recesión y afirmó que vive en una "realidad paralela" en la que ignora "el sufrimiento social y el empobrecimiento de las familias trabajadoras".