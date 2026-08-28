La CGT endureció su postura por el salario mínimo: exige al Gobierno y empresarios una "discusión seria" tras oferta del 1,8%

La Confederación General del Trabajo (CGT) reaccionó a la fallida reunión plenaria del Consejo del Salario que convocó la Secretaria de Trabajo. Los empresarios ofrecieron hoy 1,8% de mejora para la base mínima que se encuentra en $370.000 por decreto del presidente de la Nación Javier Milei. Son $6.000 de aumento que en cuotas llegaría a $468.000 en abril 2027.

La oferta fue rechazada por todos los representantes gremiales que llevaron, por su parte, una propuesta unificada para que el salario mínimo que se fija por ley y sirve de referencia en el sector informal, llegue ahora mismo a $900.000 y a casi $1 millón en diciembre.

Desde el ministerio de Capital Humano a cargo de Sandra Pettovello informaron: "Ante la imposibilidad de alcanzar un acuerdo entre las partes en el marco del Consejo del Salario Mínimo, el Gobierno nacional procederá a laudar conforme a las facultades y mecanismos previstos para estos casos".

Tal cual lo hizo 10 meses atrás en similar situación, Milei definirá de cuanto será el nuevo monto. "El laudo demora unos 5 días corridos", indicaron a cronica.com.ar fuentes de esa cartera, de la cual depende la Secretaría de Trabajo. La próxima semana, habrá novedades.

La CGT, indignada con los empresarios y el Gobierno

La CGT al igual que las dos CTAs se retiraron abruptamente de la reunión por Zoom que se realizó de manera remota. Luego, emitieron un fuerte comunicado.

"La pérdida de poder adquisitivo y la distancia cada vez mayor entre el Salario Mínimo, Vital y Móvil y las necesidades de las familias trabajadoras requieren una respuesta urgente", marcaron.

La CGT rechaza la modalidad virtual para el consejo del salario.

"Exigimos una discusión seria, presencial y con verdadera voluntad de negociación entre trabajadores, empleadores y Estado. Los salarios en Argentina deben reconocer el esfuerzo, la dignidad y el aporte de las y los trabajadores a la generación de riqueza", agregaron.

"Con escasos argumentos la parte empleadora ofrece siempre aumentos que alcanzan apenas para un kilo de pan", acusaron desde la principal central obrera y siguieron: "Y el gobierno, en plena coincidencia, viene avalando esa postura".

Además de los equipos técnicos de cada sector, participaron en representación de los empresarios: Juan José Etala, José Luis Zapata y Horacio Martínez de la Unión Industrial Argentina (UIA); Ricardo Diab y Juan Massi de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), CAME, AEA y otras.

Por los sindicatos dio el presente (hasta la ruidosa retirada) la cúpula de la CGT: Jorge Solá, Cristian Jerónimo, Octavio Argüello y a su vez Luna Villar. También, Claudio Mani, Hugo Yasky, Hugo Godoy y Ricardo Peidro (CTA Autónoma y CTA de los Trabajadores).