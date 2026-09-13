La CGT no descarta una medida de fuerza antes de fin de año: "Si el Gobierno no escucha, va a escalar la conflictividad"

El cotitular de la Confederación General del Trabajo (CGT), Cristian Jerónimo, le solicitó "reflexión" al Gobierno de Javier Milei por el aumento de la morosidad de las familias al tiempo que no desestimó que la central obrera convoque a una medida de fuerza antes de que finalice 2026.

"Llamamos a la reflexión a un gobierno que cuando plantea que 'el problema de los endeudados es entre privados', es despojarse de sus responsabilidades. El problema de los endeudados es por la culpa del programa económico", sostuvo el jefe del Sindicato de Empleados de la Industria del Vidrio, que este fin de semana integró la comitiva de la CGT que participó en el Vaticano de una audiencia con el papa León XIV en el marco del IV Encuentro Sinodal Fratelli Tutti.

En una entrevista radial, Jerónimo recalcó que la central tiene "una responsabilidad institucional" que es "defender los intereses de los trabajadores, apelando además a que se pueda construir un ámbito donde se pueda plantear los problemas que vive la Argentina, si no, no se le encuentra solución".

Advirtió, en este punto, que "en la medida que el Gobierno no escuche, va a escalar la conflictividad, eso está claro, el clima social empieza a cambiar, la gente se empieza a enojar, la preocupación más grande que tiene la sociedad es la pérdida de puestos de trabajo, la falta de trabajo". "Es algo que va a seguir muy latente, seguramente la semana que viene nos estaremos juntando y marcaremos cuales son los próximos pasos a seguir", adelantó.

"El problema de los endeudados es por la culpa del programa económico", sostuvo Cristian Jerónimo.

En tanto, sobre la posibilidad de una medida de fuerza antes de fin de año, admitió: "Es algo que nunca descartamos. Ojalá que no tengamos que llegar a eso, no porque a uno le de miedo hacer una medida de fuerza, sino porque entendemos que no es la salida, que tiene que ser encontrando algún punto de encuentro donde podamos empezar a resolver los problemas estructurales que tiene la sociedad. El Gobierno tiene la responsabilidad de gobernar para los que menos tienen. Gobernar es generar trabajo y generar condiciones para la que la sociedad pueda vivir dignamente".

Audiencia con León XIV

Por último, Jerónimo contó detalles del encuentro con León XIV. "Las audiencias con el Papa son muy protocolares, no es que uno tiene mucho tiempo para plantearle cuestiones puntuales de la situación del país. Sí planteamos, en un documento que llegó a sus manos, la situación socioeconómica, la pérdida de puestos de trabajo, el endeudamiento de las familias, el congelamiento de las jubilaciones, todo lo que vive el país, y el Gobierno hace oídos sordos".

Añadió, asimismo, que el sumo pontífice "hizo una presentación de un documento que va en línea con la encíclica que sacó hace poco tiempo, que habla de la construcción del diálogo, de tender puentes".