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Miércoles, 30 de septiembre de 2026

Firme junto al pueblo
COMUNICADO

La CGT repudió el fallo de la Corte por la Ley de Tierras y exigió a Diputados que rechace el DNU

La central obrera calificó la decisión como "un fallo contra la soberanía y la voluntad popular".

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La Confederación General del Trabajo (CGT) repudió este miércoles el fallo de la Corte Suprema que dejó vigente la derogación de la Ley de Tierras dispuesta por el DNU 70/2023.

La CGT repudió el fallo de la Corte por la Ley de Tierras y exigió a Diputados que rechace el DNU

La central obrera se refirió en esos términos al fallo que revocó el fallo de la Cámara Federal de La Plata, que había declarado inconstitucional el artículo 154 del DNU.

En un comunicado subido a sus redes sociales, la central obrera comandada por el triunvirato de Cristian Jerónimo, José Sola y Octavio Argüello aseguró que el dictamen impacta "en contra de la soberanía y la voluntad popular" de los ciudadanos.

"Repudiamos el fallo de la Corte Suprema que deja vigente la derogación de la Ley de Tierras y vuelve a abrir la puerta a la extranjerización de nuestro territorio. La tierra argentina no es una mercancía: es patrimonio de nuestro pueblo y parte inseparable de un proyecto de Nación con producción, trabajo y soberanía", expresaron.

Durante el debate del proyecto de "Inviolabilidad de la Propiedad Privada"en el Congreso de la Nación la CGT rechazó la flexibilización y la eliminación de los límites a la compra de tierras por parte de extranjeros, y advirtió que la medida "atentaba contra la soberanía nacional".

"Exigimos a la Cámara de Diputados que rechace el DNU 70/2023 porque la soberanía no se negocia", concluyeron.

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