La CGT se reunió con León XIV: "El Papa llegará a una Argentina con mucha tristeza"

El papa León XIV recibió este sábado en el Vaticano a una delegación argentina encabezada por dirigentes de la Confederación General del Trabajo (CGT). La audiencia tuvo lugar en la previa de la visita que el pontífice realizará a la Argentina y estuvo marcada por el diagnóstico de los representantes sindicales sobre el momento que atraviesan el país y los trabajadores.

El encuentro se realizó en el marco del IV Encuentro Sinodal Fratelli Tutti, centrado en el diálogo socioambiental entre el Norte y el Sur. De la delegación participaron Gerardo Martínez, secretario de Relaciones Internacionales de la CGT y titular de la UOCRA; Cristian Jerónimo, cosecretario de la central; Marta Pujadas, abogada de la UOCRA y de la CGT; y Alejandro Gramajo, secretario general de la UTEP.

También estuvo Daniel Funes de Rioja, expresidente de la UIA y actual presidente de la Comisión Empresarial de Asesoramiento Técnico en Asuntos Laborales de la OEA.

Los temas que la CGT planteó ante León XIV

Durante la audiencia, los representantes sindicales llevaron ante León XIV mencionaron la pérdida de poder adquisitivo de trabajadores y jubilados, la precarización del empleo, el endeudamiento de los hogares y las dificultades para acceder a puestos de trabajo estables y registrados.

En este sentido, Gerardo Martínez cuestionó las políticas económicas del Gobierno de Javier Milei y describió el contexto que, según planteó, encontrará León XIV durante su próxima visita al país. En ese sentido, sostuvo que "el Papa llegará a una Argentina con mucha tristeza" como consecuencia de "un ajuste extremadamente severo, en referencia al impacto que tuvo el rumbo económico sobre la realidad social y laboral.

"Tenemos millones de argentinos que están endeudados, y no por comprar televisores o por viajes turísticos, sino por cuestiones que tienen que ver con el impacto del ajuste y de que el dinero no alcanza para llegar a fin de mes, y muchas de esas deudas están relacionadas con la vida cotidiana que tiene la familia", manifestó.

Los temas que la CGT planteó ante León XIV

Además de los planteos de la CGT, Alejandro Gramajo entregó al Pontífice un informe elaborado por la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP). El documento, de 72 páginas y titulado "Informe de los trabajadores y trabajadoras de la economía popular para su Santidad León XIV", presenta un diagnóstico sobre cómo está el país en diferentes ámbitos y cuestiona distintas medidas adoptadas desde diciembre de 2023.

El texto también aborda puntos vinculados con el financiamiento de la educación, las personas con discapacidad, la reducción de la obra pública y el mantenimiento de infraestructura en las provincias. En uno de sus apartados, cuestiona la manera en que se mide la situación económica de los hogares y sostiene que "la pobreza monetaria oficial subestima sistemáticamente la privación real".

Según el informe, las metodologías utilizadas por el INDEC no contemplan de manera suficiente gastos indispensables como el alquiler, la salud y la conectividad, por lo que "construyen un escenario de privación material que representa apenas la mitad de la realidad efectiva".

A su vez, el documento incluye capítulos sobre la protesta social y las medidas de seguridad, los desalojos, el endeudamiento de las familias, las apuestas online, la ludopatía y el consumo de drogas. Otro de los puntos señalados por la UTEP fue la situación del Fondo de Integración Socio Urbana (FISU), destinado al financiamiento de obras en barrios populares y asentamientos y disuelto por decreto en 2025.

El impacto de la inteligencia artificial en el mundo laboral

La inteligencia artificial y los cambios tecnológicos también ocuparon un lugar central durante el encuentro. Desde la CGT plantearon que la incorporación de estas herramientas al ámbito laboral no debería quedar únicamente en manos de las empresas y reclamaron que los trabajadores y sus organizaciones tengan participación en los procesos de transformación tecnológica.

El planteo se dio en el marco de un encuentro que reunió a representantes de sindicatos, empresas, gobiernos, universidades y organizaciones sociales de distintos países. Frente a este escenario, León XIV puso el foco en el lugar que tendrá la persona en los nuevos modelos de desarrollo y sostuvo que el desafío no pasa solamente por aceptar o rechazar las nuevas herramientas, sino por definir "qué humanidad queremos construir".

El impacto de la inteligencia artificial en el mundo laboral

En esa línea, llamó a una responsabilidad compartida entre los Estados, las empresas, los trabajadores, las universidades y las organizaciones sociales frente a los cambios tecnológicos y económicos. También defendió la construcción de modelos de desarrollo "más humanos, sostenibles y solidarios" y remarcó la importancia de proteger a quienes pueden quedar excluidos de estas transformaciones.

Para León XIV, la justicia social debe ser un criterio central a la hora de evaluar los sistemas económicos, sociales y políticos. En ese sentido, destacó que un modelo verdaderamente humano debe garantizar condiciones para que todas las personas, especialmente las más vulnerables, puedan acceder a una vida digna.

El Santo Pontífice llegará a la Argentina el domingo 8 de noviembre, luego de su paso por Uruguay. El pontífice arribará al Aeropuerto Internacional de Ezeiza y permanecerá en el país hasta el miércoles 11, cuando continuará su gira con destino a Perú.

Durante su estadía tendrá una agenda que incluirá distintos puntos del país y participará de actividades multitudinarias. Entre los lugares previstos se encuentran la Ciudad de Buenos Aires, el Cotolengo Don Orione de Claypole, Córdoba y la Basílica de Nuestra Señora de Luján.