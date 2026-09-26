La CGT vuelve a reunirse la próxima semana y evalúa una nueva movilización antes de la visita del papa León XIV

La Confederación General del Trabajo (CGT) volverá a reunirse este martes 29 de septiembre para analizar los próximos pasos de la central obrera. Entre las alternativas que estarán sobre la mesa aparece una posible movilización antes de la visita del papa León XIV.

La cita será a las 16 en la sede de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA). Participarán más de 20 gremios que forman parte de la central, en un encuentro que servirá para poner en común las distintas posturas de los sectores sindicales.

Jorge Sola, del gremio de Seguros; Cristian Jerónimo, del Sindicato del Vidrio; y Octavio Argüello, de Camioneros, integran el triunvirato que conduce la CGT y deberán buscar una posición común frente a los gremios que reclaman profundizar las protestas iniciadas en julio.

Los reclamos que estarán en discusión

La situación social también ocupará un lugar importante en la reunión. Los dirigentes analizarán los últimos indicadores oficiales sobre pobreza y desempleo, en medio de los reclamos sindicales por la situación económica.

Según el INDEC, la pobreza alcanzó al 32,3% de la población durante el primer semestre de 2026. En tanto, la desocupación llegó al 7,8% durante el segundo trimestre del año.

La central obrera también prepara su agenda de cara a la visita del papa León XIV a la Argentina (Archivo).

La central obrera también comenzará a definir su agenda para octubre. Entre las actividades previstas aparece un acto por el Día de la Lealtad, que la CGT planea realizar el 17 de octubre.

Antes de esa fecha, el movimiento sindical tendrá otra convocatoria importante. Organizaciones docentes de la CGT, CTERA y otros gremios universitarios participarán de la quinta Marcha Federal Universitaria, prevista para el 15 de octubre.

La protesta tendrá como eje el reclamo por el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario. La CGT y las dos CTA analizan sumarse a la movilización, tal como hicieron en las anteriores jornadas en defensa de la universidad pública.

El encuentro con León XIV

Después de las actividades de octubre, la agenda sindical estará atravesada por la visita del papa León XIV a la Argentina, prevista entre el 8 y el 11 de noviembre.

Uno de los encuentros previstos será el 9 de noviembre en el campus de Puerto Madero de la Universidad Católica Argentina (UCA), donde el Pontífice se reunirá con representantes de la CGT, las dos CTA y movimientos sociales.

La actividad reunirá a unas 300 personas, entre dirigentes sindicales, empresarios y funcionarios. León XIV tendría previsto hablar sobre la importancia del trabajo conjunto y la necesidad de garantizar un empleo digno.



