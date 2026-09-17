La confianza del consumidor subió 2,4% en septiembre, impulsada por los hogares de bajos ingresos

La confianza del consumidor mejoró en septiembre, impulsada por un aumento de las expectativas favorables en los sectores de menores ingresos y en el interior del país. Así se desprende del Índice de Confianza del Consumidor (ICC) que elabora la Universidad Di Tella y que procesó la Agencia Noticias Argentinas.

El indicador alcanzó los 41,18 puntos, lo que representa una suba mensual del 2,37% frente a los 40,23 puntos de agosto. De esta manera, el avance quebró dos caídas consecutivas -en agosto y julio- y se ubicó un 3,44% por encima del mismo mes del año pasado.

El interior traccionó y CABA quedó rezagada

En la distribución territorial, el mayor aumento se registró en el Interior (+5,23%), seguido por el GBA (+3,33%), mientras que CABA fue a contramano con una caída del 6,78%. Con estos números, el Interior sigue exhibiendo el índice más alto (46,11 puntos) y CABA el más bajo entre las tres regiones (37,16 puntos).

La brecha también se vio por nivel de ingresos: los hogares de menores recursos mostraron una fuerte suba del 12,33%, en contraste con la baja del 4,07% en los hogares de ingresos altos. Así, por esta vez los sectores de ingresos bajos quedaron con un índice levemente superior (41,29 puntos) al de los más acomodados (40,95 puntos).

Qué pasó con la intención de compra

Al mirar la estructura interna del índice, la Situación Personal fue el único componente que creció (+11,33%), mientras que el resto retrocedió. La mayor caída se dio en Bienes Durables e Inmuebles (-3,42%), seguida por la Situación Macroeconómica (-0,75%). En la misma línea, las Expectativas Futuras subieron 3,80% y las Condiciones Presentes, apenas 0,33%.

En materia de consumo, la disposición a comprar electrodomésticos cayó 4,37% a nivel nacional -con un desplome del 21,93% en CABA frente a una leve alza del 2,84% en el Interior-, y la categoría de automóviles y casas cedió 2,04% en el mes. No obstante, la intención de compra de autos y viviendas quedó un 23,45% por encima de septiembre de 2025.

El informe aportó además una perspectiva histórica: el pico del ICC en la actual gestión se registró en enero de 2025, con 47,38 puntos, y desde entonces el índice acumula una caída del 13,09%. Aun así, desde el piso de enero de 2024 -tras las primeras medidas del presidente Javier Milei-, cuando había tocado los 35,60 puntos, el indicador acumula una suba del 15,67%.