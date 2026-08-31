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Lunes, 31 de agosto de 2026

Firme junto al pueblo
QUÉ DIJO

La contundente respuesta de Martín Menem al referirse a un posible acuerdo electoral con el PRO de cara a 2027

El presidente de la Cámara de Diputados evitó anticipar alianzas o candidaturas para las presidenciales, aunque sí remarcó cuál debería ser el objetivo primordial.

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Martín Menem eligió poner paños fríos a las especulaciones sobre un  posible acuerdo electoral entre La Libertad Avanza y el PRO para las elecciones presidenciales de 2027, pero sí remarcó cuál debería ser el trabajo conjunto de esos espacios no importa cómo se presenten en esos comicios.

El titular de la Cámara de Diputados consideró que todavía no es momento de definir candidaturas ni cerrar alianzas, aunque admitió que existe un acercamiento sostenido con el PRO: "Me parece lógico que haya todo tipo de intenciones, algunas personales, otras en términos partidarios", sostuvo.

En este sentido, Menem destacó el vínculo parlamentario con el sector que conduce Cristian Ritondo en Diputados y remarcó que, durante los últimos dos años y medio, ambas bancadas mantuvieron un trabajo conjunto y una línea de acción que calificó de "coherente", con un acompañamiento a las iniciativas promovidas por el gobierno de Javier Milei.

Martín Menem destacó el vínculo parlamentario con el espacio que lidera Cristian Ritondo.
Martín Menem destacó el vínculo parlamentario con el espacio que lidera Cristian Ritondo.

La definición sobre una eventual alianza electoral, sin embargo, la pateó para más adelante. El dirigente libertario sostuvo que los tiempos políticos todavía permiten el avance de las charlas y que, cualquier entendimiento, deberá surgir del desarrollo natural de esas negociaciones.

"Falta tiempo todavía, las conversaciones se irán al curso normal y probablemente logremos el objetivo del 2027", señaló Menem en diálogo con Radio Rivadavia, dejando abierta la posibilidad de avanzar hacia una oferta electoral común, pero sin establecer un esquema concreto por el momento.

No obstante, el presidente de Diputados sí confirmó un objetivo que, en su opinión, debería ser central para su espacio y para los aliados, y que es sostener el rumbo iniciado por Milei y evitar el retorno de las políticas asociadas al kirchnerismo: "Que la Argentina no vuelva atrás", resumió.

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